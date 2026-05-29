Ex-astro da Premier League é detido por suspeita de dirigir sob efeito de drogas
Atacante do Feyenoord bateu Lamborghini em rodovia na Inglaterra
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A polícia de Hampshire deteve o atacante Raheem Sterling, nesta quinta-feira (28), por uma suspeita de dirigir sob efeito de drogas. O jogador de 31 anos, que atualmente defende o Feyenoord, da Holanda, bateu seu Lamborghini na rodovia M3, no condado de Hampshire, na Inglaterra.
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O acidente envolvendo o ex-astro da Premier League aconteceu por volta das 9h e não deixou feridos. O veículo atingiu a divisória da pista sul da rodovia, próximo ao Minley Interchange. Nenhum outro carro se envolveu na colisão.
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O atacante responde por quatro possíveis infrações. A principal investigação apura se ele dirigia sob efeito de drogas. A polícia também investiga direção perigosa, posse de substância da Classe C e recusa em fornecer amostra para análise.
A Classe C da legislação britânica sobre drogas abrange calmantes, alguns soníferos, esteroides anabolizantes, gás hilariante e GHB. A cannabis pertence à Classe B. Cocaína, heroína e MDMA integram a Classe A. Sterling foi liberado sob fiança. A investigação continua em andamento.
Atual momento de Sterling
O ex-jogador da seleção inglesa assinou com o Feyenoord em fevereiro. O clube de Roterdã contratou o atacante após o fim de seu vínculo com o Chelsea no início de 2026.
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Sterling disputou oito partidas pelo Feyenoord sem marcar gols. O jogador registrou apenas uma assistência. Seu contrato com o clube holandês está próximo do fim.
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