Imprensa divulga que Prestianni ficou fora da Copa por episódio com Vini Jr

O comandante da seleção argentina, Lionel Scaloni, decidiu a lista de convocados para a Copa do Mundo sem o nome do jovem do Benfica, Gianluca Prestianni. A decisão foi diretamente motivada pela Fifa, que globalizou a suspensão de seis jogos aplicada pela Uefa ao atleta, punido por proferir insultos contra o brasileiro Vinicius Jr.

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Segundo informações apuradas pelo jornal espanhol As, a impossibilidade de contar com o atleta no início da competição foi o fator decisivo para a sua exclusão. Como o gancho europeu, agora válido em todo o planeta, impõe três partidas de afastamento imediato, Prestianni perderia as duas primeiras rodadas da Copa. Diante disso, a comissão técnica da Albiceleste preferiu preencher a vaga com jogadores que estivessem aptos a entrar em campo desde a estreia.

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Polêmica no Estádio da Luz e o veredito da Uefa

O estopim do caso ocorreu em Lisboa, no dia 17 de fevereiro, durante um eletrizante duelo da Champions League entre Benfica e Real Madrid. Após assinalar o gol que garantiu o triunfo merengue por 1 a 0, Vini Jr. comemorou com sua tradicional dança perto da linha de fundo, inflamando os atletas e os torcedores locais.

Incomodado com a celebração, Prestianni partiu para o confronto verbal com o brasileiro, cobrindo a boca com o uniforme para esconder as palavras. Na sequência, o camisa 7 madrilenho acusou o adversário de tê-lo chamado de "mono" (macaco, em espanhol).

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Embora o comitê disciplinar da Uefa não tenha encontrado provas contundentes de racismo na investigação, os áudios e imagens confirmaram ofensas homofóbicas por parte do argentino. O veredito resultou na severa pena de seis confrontos (sendo três deles sob condição de reincidência).

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Razões técnicas e blindagem de imagem

Para além do desfalque tático nas rodadas de abertura, segundo o jornal espanhol, pesou na balança de Scaloni a blindagem do ambiente interno. A cúpula da Associação de Futebol da Argentina (AFA) e os treinadores concluíram que levar o ponta do Benfica para o torneio atrairia holofotes negativos e questionamentos desnecessários, atrapalhando a concentração do grupo na busca pelo título.

Vale lembrar que Prestianni já havia começado a pagar o preço pelo episódio no jogo de volta das oitavas de final da Champions, sendo barrado de atuar no Santiago Bernabéu. Naquela ocasião, o Real Madrid confirmou a classificação ao vencer por 2 a 1, em uma noite marcada por novas redes de apoio a Vini Jr. e protestos contra o preconceito. Agora, enquanto seus compatriotas sobem ao maior palco do futebol, o jovem atacante assistirá aos jogos de fora dos gramados.

Gianluca Prestianni, atacante do Benfica, no momento que profere ofensas a Vini Jr. (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

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