Arsenal e PSG possuem histórico equilibrado antes da final da Champions League

Na final da Champions League, Arsenal e PSG se enfrentam após um histórico muito equilibrado nos confrontos entre as equipes. Neste sábado (30), ingleses e franceses fazem uma espécie de tira-teima no 8º jogo entre os clubes.

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Nos sete encontros anteriores, Arsenal e PSG venceram dois jogos cada, enquanto o empate prevaleceu em três ocasiões. Esses dados mostram um equilíbrio histórico entre os rivais, que se encontram após terem se enfrentado nas semifinais da Champions League da temporada passada.

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Na temporada passada, Arsenal e PSG se enfrentaram três vezes na Champions League em confrontos apertados. Os Gunners venceram por 2 a 0 na fase de liga da competição, enquanto os franceses derrotaram os ingleses nos jogos de ida e volta da semifinal do torneio.

Arsenal e PSG chegam embalados na decisão

Na última temporada, o PSG chegou com um amplo favoritismo na decisão da Champions League contra a Inter de Milão. Na época, a equipe comandada até então por Simone Inzaghi perdeu o Campeonato Italiano nas últimas cinco rodadas e sofreram uma estrondosa derrota na final da Liga dos Campeões por 5 a 0 para os franceses.

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No entanto, o Arsenal chega empolgado após ter conquistado a Premier League com uma rodada de antecedência. Os Gunners também possuem a melhor campanha da atual edição da Champions League e estão invictos na competição europeia com 11 vitórias e três empates.

Por outro lado, o PSG também entra em campo como o vigente campeão francês, além de defender o título da Liga dos Campeões conquistado na temporada passada. Um confronto entre as duas melhores equipes de 2025/2026 de forma unânime.

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