Conheça a Puskás Arena, palco da final da Champions League de 2026

Paris Saint-Germain e Arsenal irão disputar a grande final da Champions League de 2025/26, no sábado (30). O palco da final será a Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria. Inaugurado em 2019, o estádio é a casa da seleção húngara e receberá a decisão da competição pela primeira vez na história.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Conheça a Puskás Arena

A história do principal palco esportivo de Budapeste, na Hungria, teve início com a construção do Népstadion, nos anos 50. Projetado como uma arena multiuso com capacidade para receber quase 69 mil espectadores, o local sediou partidas históricas logo em seus primeiros anos. Em 1954, o local foi palco de uma vitória por 7 a 1 da seleção húngara sobre a Inglaterra, marcando a pior derrota do time inglês na época, em um período de domínio da geração de ouro do país.

O estádio original manteve a sua nomenclatura de fundação até 2001, quando foi rebatizado como Estádio Ferenc Puskás. A mudança oficializou a homenagem ao ex-capitão da seleção nacional, campeão olímpico em 1952 e vice-campeão mundial em 1954, amplamente reconhecido como o maior jogador húngaro de todos os tempos. Após décadas de uso, a estrutura antiga encerrou as suas atividades em 2016 e teve o seu processo de demolição concluído em 2017, com o objetivo de dar lugar a uma infraestrutura esportiva mais moderna.

continua após a publicidade

Ferenc Puskás é o maior jogador da história da seleção húngara (Foto: Reprodução/FIFA)

Com o terreno liberado, as obras de um complexo inteiramente novo começaram no mesmo endereço em 2017 e foram finalizadas no fim de 2019. Batizada como Puskás Aréna, a nova instalação manteve o tributo ao ídolo histórico e inseriu a capital do país na rota dos grandes torneios. Em 2021, o país recebeu quatro partidas da Eurocopa, sendo três do Grupo F e outra das quartas de final.

Em 2026, o estádio irá receber a final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Arsenal. Essa será a primeira vez que a Hungria sediará a final da competição.

continua após a publicidade

Puskás Arena será palco da final da Champions League (Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.