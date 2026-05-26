Com a proximidade da final da Champions League, que acontece neste sábado (30), o mercado de colecionáveis esportivos registra forte movimentação financeira. Itens históricos da principal competição europeia estão sendo leiloados na MWS, a maior plataforma global de leilões de camisas usadas em partidas oficiais de futebol. Os uniformes utilizados nas semifinais por jogadores de Arsenal e Paris Saint-Germain superaram a marca de R$ 300 mil em arrecadação.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O destaque brasileiro e os valores de mercado das peças

O grande destaque econômico entre as peças da equipe inglesa ficou por conta do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães. O uniforme do defensor foi arrematado por pouco mais de R$ 20 mil, consolidando-se como o item de maior valor do Arsenal negociado. Ao todo, a plataforma disponibilizou três uniformes da equipe de Londres utilizados na partida de ida contra o Atlético de Madrid.

Pelo lado do Paris Saint-Germain, a movimentação de mercado envolveu 17 camisas e uma flâmula do confronto diante do Bayern de Munique. A peça mais valiosa do clube francês foi a do atacante Ousmane Dembélé, autor do gol da equipe na partida, arrematada pelo valor de R$ 64 mil.

continua após a publicidade

Camisas de finalistas da Champions League são leiloadas por mais de R$ 300 mil (Crédito: Divulgação).

Tecnologia de autenticação e atuação da plataforma no mercado

Para garantir o valor de ativo financeiro dos itens de coleção, todas as peças negociadas pela MWS passam por um processo rigoroso de autenticação com a tecnologia Fabricks. Os compradores recebem os uniformes em embalagens personalizadas, acompanhados de um certificado digital vitalício que comprova a legitimidade do uso do produto em jogo.

Confira a lista completa de itens e valores arrematados

Arsenal:

Gabriel Magalhães - R$ 20.865

Martin Ødegaard - R$ 15.064

Piero Hincapié - R$ 8.458

Paris Saint-Germain:

Ousmane Dembélé - R$ 64.049 Désiré Doué - R$ 35.918 Nuno Mendes - R$ 32.581 Matvey Safonov - R$ 23.054 Fábian - R$ 22.616 Willian Pacho - R$ 20.754 Lucas Hernández - R$ 15.106 João Neves - R$ 10.086 Marquinhos - R$ 8.934 Vitinha - R$ 8.657 Bradley Barcola - R$ 7.205 Kang-In Lee - R$ 6.496 Lucas Beraldo - R$ 5.879 Illia Zabarnyi - R$ 5.015 Dro Fernández - R$ 4.661 Senny Mayulu - R$ 4.348 Ibrahim Mbaye - R$ 3.603 Flâmula do jogo - R$ 9.942

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.