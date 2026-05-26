Camisas da Champions League vão a leilão por R$ 300 mil, e brasileiro é destaque
Uniformes usados nas semifinais da Champions são leiloados; saiba os valores
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Com a proximidade da final da Champions League, que acontece neste sábado (30), o mercado de colecionáveis esportivos registra forte movimentação financeira. Itens históricos da principal competição europeia estão sendo leiloados na MWS, a maior plataforma global de leilões de camisas usadas em partidas oficiais de futebol. Os uniformes utilizados nas semifinais por jogadores de Arsenal e Paris Saint-Germain superaram a marca de R$ 300 mil em arrecadação.
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O destaque brasileiro e os valores de mercado das peças
O grande destaque econômico entre as peças da equipe inglesa ficou por conta do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães. O uniforme do defensor foi arrematado por pouco mais de R$ 20 mil, consolidando-se como o item de maior valor do Arsenal negociado. Ao todo, a plataforma disponibilizou três uniformes da equipe de Londres utilizados na partida de ida contra o Atlético de Madrid.
Pelo lado do Paris Saint-Germain, a movimentação de mercado envolveu 17 camisas e uma flâmula do confronto diante do Bayern de Munique. A peça mais valiosa do clube francês foi a do atacante Ousmane Dembélé, autor do gol da equipe na partida, arrematada pelo valor de R$ 64 mil.
Tecnologia de autenticação e atuação da plataforma no mercado
Para garantir o valor de ativo financeiro dos itens de coleção, todas as peças negociadas pela MWS passam por um processo rigoroso de autenticação com a tecnologia Fabricks. Os compradores recebem os uniformes em embalagens personalizadas, acompanhados de um certificado digital vitalício que comprova a legitimidade do uso do produto em jogo.
Confira a lista completa de itens e valores arrematados
Arsenal:
- Gabriel Magalhães - R$ 20.865
- Martin Ødegaard - R$ 15.064
- Piero Hincapié - R$ 8.458
Paris Saint-Germain:
- Ousmane Dembélé - R$ 64.049
- Désiré Doué - R$ 35.918
- Nuno Mendes - R$ 32.581
- Matvey Safonov - R$ 23.054
- Fábian - R$ 22.616
- Willian Pacho - R$ 20.754
- Lucas Hernández - R$ 15.106
- João Neves - R$ 10.086
- Marquinhos - R$ 8.934
- Vitinha - R$ 8.657
- Bradley Barcola - R$ 7.205
- Kang-In Lee - R$ 6.496
- Lucas Beraldo - R$ 5.879
- Illia Zabarnyi - R$ 5.015
- Dro Fernández - R$ 4.661
- Senny Mayulu - R$ 4.348
- Ibrahim Mbaye - R$ 3.603
- Flâmula do jogo - R$ 9.942
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