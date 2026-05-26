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Camisas da Champions League vão a leilão por R$ 300 mil, e brasileiro é destaque

Uniformes usados nas semifinais da Champions são leiloados; saiba os valores

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Vinícius Espirito Santo Spada
São Paulo (SP)
Supervisionado porAndré Carbone,
Dia 26/05/2026
18:57
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elenco arsenal champions league
imagem cameraElenco do Arsenal alinhado antes da semifinal da Champions League contra o Atlético de Madrid (Crédito: Adrian Dennis / AFP)
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Com a proximidade da final da Champions League, que acontece neste sábado (30), o mercado de colecionáveis esportivos registra forte movimentação financeira. Itens históricos da principal competição europeia estão sendo leiloados na MWS, a maior plataforma global de leilões de camisas usadas em partidas oficiais de futebol. Os uniformes utilizados nas semifinais por jogadores de Arsenal e Paris Saint-Germain superaram a marca de R$ 300 mil em arrecadação.

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O destaque brasileiro e os valores de mercado das peças

O grande destaque econômico entre as peças da equipe inglesa ficou por conta do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães. O uniforme do defensor foi arrematado por pouco mais de R$ 20 mil, consolidando-se como o item de maior valor do Arsenal negociado. Ao todo, a plataforma disponibilizou três uniformes da equipe de Londres utilizados na partida de ida contra o Atlético de Madrid.

Pelo lado do Paris Saint-Germain, a movimentação de mercado envolveu 17 camisas e uma flâmula do confronto diante do Bayern de Munique. A peça mais valiosa do clube francês foi a do atacante Ousmane Dembélé, autor do gol da equipe na partida, arrematada pelo valor de R$ 64 mil.

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Camisas de finalistas da Champions League são leiloadas por mais de R$ 300 mil (Crédito: Divulgação).
Camisas de finalistas da Champions League são leiloadas por mais de R$ 300 mil (Crédito: Divulgação).

Tecnologia de autenticação e atuação da plataforma no mercado

Para garantir o valor de ativo financeiro dos itens de coleção, todas as peças negociadas pela MWS passam por um processo rigoroso de autenticação com a tecnologia Fabricks. Os compradores recebem os uniformes em embalagens personalizadas, acompanhados de um certificado digital vitalício que comprova a legitimidade do uso do produto em jogo.

Confira a lista completa de itens e valores arrematados

Arsenal:

  • Gabriel Magalhães - R$ 20.865
  • Martin Ødegaard - R$ 15.064
  • Piero Hincapié - R$ 8.458

Paris Saint-Germain:

  1. Ousmane Dembélé - R$ 64.049
  2. Désiré Doué - R$ 35.918
  3. Nuno Mendes - R$ 32.581
  4. Matvey Safonov - R$ 23.054
  5. Fábian - R$ 22.616
  6. Willian Pacho - R$ 20.754
  7. Lucas Hernández - R$ 15.106
  8. João Neves - R$ 10.086
  9. Marquinhos - R$ 8.934
  10. Vitinha - R$ 8.657
  11. Bradley Barcola - R$ 7.205
  12. Kang-In Lee - R$ 6.496
  13. Lucas Beraldo - R$ 5.879
  14. Illia Zabarnyi - R$ 5.015
  15. Dro Fernández - R$ 4.661
  16. Senny Mayulu - R$ 4.348
  17. Ibrahim Mbaye - R$ 3.603
  18. Flâmula do jogo - R$ 9.942

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