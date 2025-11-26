Vitinha marca três, e PSG supera Tottenham pela Champions League
Meia português faz dois golaços em jogo maluco em Paris
O PSG derrotou o Tottenham por 5 a 3, nesta quarta-feira (26), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Em duelo disputado no Parc des Princes, em Paris (FRA), os parisienses venceram um jogo cheio de reviravoltas e com brilho de Vitinha, que marcou três vezes, com dois golaços. Do outro lado, Richarlison e Kolo Muani marcaram para os Spurs.
Com o resultado, o PSG vai a terceira colocação, com 12 pontos conquistados. Já o Tottenham cai para 15º, com oito pontos.
Como foi PSG x Tottenham?
O jogo começou truncado, com o PSG sem encontrar espaços na defesa do Tottenham. Por outro lado, os Spurs conseguiram atacar nas costas dos laterais da equipe parisiense, mas sem conseguir levar perigo ao gol de Lucas Chevalier. Aos poucos, o Paris conseguiu se organizar e tentar infiltrar entre a marcação, mas sem criar uma chance concreta.
Aos 35, o Tottenham conseguiu escapar pela direita com Lucas Bergvall, que passou para Archie Gray. O volante inglês cruzou na segunda trave e encontrou Kolo Muani, que escorou para o meio da área e Richarlison completou de cabeça para abrir o placar aos Spurs. Porém, dez minutos depois, em jogada de escanteio curto, Vitinha chutou de primeira fora da área e marcou um golaço para empatar em 1 a 1.
Na volta do intervalo, logo nos primeiros minutos, em cobrança de escanteio, o Tottenham desempatou o placar. Em cruzamento de Pedro Porro na segunda trave, Lucas Bergvall escorou para o meio e Archie Gray finalizou, porém a defesa do PSG tirou na linha. No rebote, Kolo Muani cabeceou e marcou o segundo dos Spurs.
Mas a alegria dos ingleses durou apenas três minutos. Em jogada trabalhada, pela ponta esquerda, Khvicha Kvaratskhelia trouxe para o meio e rolou para Vitinha, que limpou a marcação e bateu com categoria para igualar o placar em mais um golaço. No ataque seguinte, o Tottenham bobeou na saída e a bola ficou com Fabian Ruíz na entrada da área. O espanhol finalizou com precisão e marcou o gol da virada do PSG.
Mesmo na liderança, o Paris Saint-Germain seguiu no ataque e marcou o quarto com Pacho. Em cobrança de escanteio de Lee Kang-in, a bola ficou presa na área e Pacho aproveitou para marcar o quarto. Mesmo com os gols sofridos, o Tottenham não se abateu e, em raro erro de Vitinha, Kolo Muani ficou com a sobra, limpou a marcação do PSG e diminuiu para 4 a 3.
Porém, a reação inglesa durou pouco e, no lance seguinte, Vitinha chutou dentro da área, Cristian Romero cortou com a mão e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o meia português não deu chances a Vicario e marcou o quinto gol do PSG e o terceiro dele no jogo. Mesmo com alguns sustos do Tottenham no fim, o Paris conseguiu manter a vantagem e levar a vitória por 5 a 3.
O que vem por aí?
O PSG volta aos gramados no sábado (29), pela 14ª rodada da Ligue 1, quando encara o Monaco. No mesmo dia, o Tottenham recebe o Fulham, pela 13ª rodada da Premier League.
