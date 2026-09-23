Real Madrid e Barcelona ampliam vantagem financeira na La Liga

Real Madrid e Barcelona começam a temporada 2026/27 da La Liga com uma vantagem financeira expressiva em relação aos demais clubes. Os novos limites de custo de elenco divulgados pela competição mostram o tamanho da diferença entre os principais times do futebol espanhol. O Real Madrid aparece no topo, com € 832,7 milhões, enquanto o Barcelona tem € 587,7 milhões e o Atlético de Madrid, terceiro colocado, chega a € 361,2 milhões.

O valor estabelecido pela LaLiga representa o limite máximo que cada clube pode comprometer com os custos de seu elenco ao longo da temporada. A conta inclui salários, encargos, bônus, custos de agentes, amortizações de contratações e outros gastos relacionados ao futebol. O limite, porém, não significa que todo o valor necessariamente será utilizado.

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A diferença fica ainda mais evidente quando comparados os três primeiros colocados. O limite do Real Madrid é mais de duas vezes superior ao do Atlético de Madrid, enquanto o Barcelona também aparece em um patamar significativamente acima da maioria dos concorrentes.

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Como funciona o limite de custo da La Liga

O mecanismo de controle econômico da LaLiga é dividido entre os gastos do elenco que pode ser inscrito na competição e aqueles relacionados a estruturas como categorias de base e outras equipes e modalidades. No primeiro grupo estão jogadores, treinador, auxiliares e preparador físico do time principal.

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A definição do limite leva em consideração a situação financeira de cada clube. As equipes apresentam suas projeções à LaLiga, que pode aprovar ou ajustar os valores de acordo com as regras de controle econômico e com a necessidade de preservar a estabilidade financeira.

A capacidade de gerar receitas é, portanto, um dos elementos centrais desse modelo. Direitos de transmissão, patrocínios, bilheteria, premiações, exploração comercial e negociação de jogadores fazem parte da estrutura financeira dos clubes.

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Para Alexandre Frota, CEO da FutPro Expo, a diferença entre os principais clubes e os demais está ligada à capacidade de geração de receitas e aos investimentos que ela permite.

— A diferença financeira entre Real Madrid e Barcelona e os demais clubes da La Liga pode ser evidenciada tanto no valor dos elencos quanto na disputa por títulos ao longo dos anos. Nesse cenário, é importante destacar a capacidade de geração de receitas como um fator determinante para a competitividade no futebol, permitindo maiores investimentos e criando um ciclo que amplia ainda mais a distância para os concorrentes — afirmou.

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Alaba e Vini Jr comemorando o gol de Mbappé, na vitória do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano (Foto: Thomas Coex/AFP)

Base e gestão financeira ganham importância

Em um cenário de maior controle dos gastos, a formação de jogadores também pode representar uma alternativa para os clubes. O investimento em categorias de base pode gerar atletas para o elenco profissional e, posteriormente, receitas com transferências.

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Luciana Miranda, diretora financeira do Inter de Minas, clube formador parceiro do Flamengo em Minas Gerais, destaca a importância da estruturação desse setor.

— A estruturação das categorias de base, com metodologia, infraestrutura e profissionais qualificados, também é uma forma de investimento que pode gerar retorno esportivo e financeiro no médio e longo prazo — afirmou.

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O controle econômico da LaLiga tem justamente o objetivo de estabelecer limites de gastos de acordo com a capacidade financeira de cada equipe. Segundo Moises Assayag, especialista em finanças no esporte e sócio-diretor da Channel Associados, o modelo busca estimular uma gestão mais disciplinada.

— O teto salarial da La Liga é um modelo de controle preventivo fundamental para a responsabilidade fiscal e o equilíbrio financeiro a longo prazo — disse.

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Real Madrid e Barcelona têm alcance global

Outro fator apontado pelos especialistas é a capacidade de exploração internacional das marcas dos dois gigantes espanhóis. Real Madrid e Barcelona possuem receitas comerciais e alcance global que os colocam em uma posição diferente da maior parte dos concorrentes.

Anderson Nunes, head de negócios da Casa de Apostas e especialista em marketing esportivo, relaciona essa diferença à internacionalização dos clubes.

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— Enquanto a maioria dos clubes depende do mercado nacional, Real Madrid e Barcelona operam em escala global. O marketing internacional atrai grandes patrocínios e novas fontes de receita, sustentando um teto de gastos desproporcional ao restante da liga — afirmou.

Os novos limites de custo de elenco, portanto, expõem uma diferença financeira que vai além dos salários dos jogadores. O modelo econômico da LaLiga relaciona capacidade de investimento, geração de receitas e controle de gastos, enquanto os valores de 2026/27 colocam Real Madrid e Barcelona em um patamar bastante superior ao dos demais clubes.

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