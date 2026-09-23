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Real Madrid toma decisão sobre futuro de Bellingham, diz jornalista

Jogador está no clube desde 2023

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 20:15
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Bellingham comemorando gol marcado contra a Juventus (Foto: Thomas Coex/AFP)
Bellingham comemorando gol (Foto: Thomas Coex/AFP)

O Real Madrid já iniciou as tratativas para renovar o contrato de Jude Bellingham, segundo o jornalista Matteo Moretto. A informação foi revelada pelo espanhol durante o programa La Pizarra e publicada pelo Marca, que apontou o meio-campista inglês como o próximo nome no planejamento do clube para extensão de vínculos.

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— O Real Madrid vai renovar o contrato de Jude Bellingham; ele é o próximo — afirmou Moretto.

Segundo o jornalista, as conversas devem avançar ainda em 2026, com possibilidade de conclusão nas próximas semanas. A intenção é ampliar o vínculo do jogador, que chegou ao clube espanhol em 2023 e assinou inicialmente um contrato de seis anos.

A duração do novo acordo ainda não está definida. De acordo com Moretto, a possibilidade trabalhada pelo Real Madrid é de uma extensão até 2030 ou 2031.

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— Sempre falamos de uma renovação até 2030 ou 2031. Vamos ver se algo muda, mas eles estão trabalhando nisso — declarou.

Números de Bellingham no Real Madrid

Bellingham foi anunciado pelo Real Madrid em julho de 2023, após deixar o Borussia Dortmund. Revelado pelo Birmingham, o meio-campista passou três temporadas no futebol alemão antes da transferência para a Espanha.

Desde sua chegada ao clube, o inglês disputou 145 partidas, marcou 49 gols e deu 34 assistências, de acordo com dados do "Sofascore". Entre os principais títulos conquistados estão La Liga e a Champions League na temporada 2023/24.

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Bellingham beija Vini Jr após assistência em Real Madird x Rayo Vallecano
Bellingham beija Vini Jr após assistência em Real Madird x Rayo Vallecano (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

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