Clube italiano anuncia ex-Real Madrid como novo reforço

A Udinese anunciou oficialmente, pelas redes sociais, a chegada de David Alaba, ex-jogador do Real Madrid, como reforço para a temporada 2026/27. Aos 34 anos, o zagueiro austríaco chega ao clube italiano sem custos, após ficar livre no mercado com o fim de seu contrato com o clube espanhol, em 30 de junho. A contratação foi oficializada nesta quinta-feira (24), depois de o jogador realizar exames médicos em Roma. O vínculo com a equipe italiana será válido até o fim da temporada.

Para anunciar a chegada do defensor, a Udinese apostou em uma referência conhecida pelos torcedores do Real Madrid: uma cadeira branca. O objeto marcou a carreira de Alaba em março de 2022, quando o austríaco levantou uma cadeira para comemorar com a torcida a classificação do clube espanhol diante do Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Champions League.

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Na ocasião, o Real Madrid venceu por 3 a 1 no Santiago Bernabéu, com três gols de Karim Benzema, e avançou às quartas de final após perder o jogo de ida por 1 a 0. A imagem de Alaba erguendo a cadeira viralizou e se tornou uma das celebrações mais lembradas daquela campanha.

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Passagem por Real Madrid e Bayern de Munique

Antes de desembarcar na Itália, Alaba construiu trajetória de destaque por dois dos principais clubes da Europa. No Real Madrid, onde atuou entre 2021 e 2026, disputou 132 partidas e conquistou 11 títulos, entre eles duas Champions League, duas LaLiga, uma Copa do Rei e duas Supercopas da Espanha.

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O defensor também teve longa passagem pelo Bayern de Munique. Foram mais de dez anos no clube alemão, período em que conquistou dez títulos da Bundesliga e duas Champions. Ao todo, Alaba soma quatro títulos europeus da principal competição de clubes, dois pelo Bayern e dois pelo Real Madrid.

Os últimos anos foram marcados por problemas físicos. Em dezembro de 2023, Alaba sofreu ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e ficou afastado por mais de um ano. Em abril de 2025, teve nova lesão importante, desta vez uma ruptura do menisco, também no joelho esquerdo. O austríaco ainda passou por problemas musculares e na panturrilha ao longo das temporadas seguintes.

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Como está a Udinese na temporada

Alaba chega a uma Udinese que atravessa início irregular na Serie A. Após cinco rodadas, a equipe ocupa a 13ª colocação, com quatro pontos conquistados. O retrospecto é de uma vitória, um empate e três derrotas, com oito gols marcados e 11 sofridos.

A equipe começou a competição empatando por 1 a 1 contra o Como e venceu o Monza por 3 a 2. Depois, perdeu para Lazio, Inter e Cagliari. O último resultado foi justamente a derrota por 1 a 0 para o Cagliari, em 19 de setembro.

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Tradicional clube do futebol italiano, a Udinese nunca conquistou o título da primeira divisão nacional. O time, entretanto, mantém presença contínua na elite italiana desde 1995, marca que reforça a longevidade do clube na Serie A.

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