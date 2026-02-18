Graças a Vini Jr, o Real Madrid venceu o Benfica por 1 a 0, na terça-feira (17), no Estádio da Luz, em partida válida pelo jogo de ida dos playoffs que antecedem as oitavas de final da Champions League. No entanto, o principal episódio do confronto ocorreu quando o autor do gol acusou o jogador Gianluca Prestianni de injúria racial. Quem saiu em defesa do astro nesta quarta-feira (18) foi o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O dirigente divulgou a mensagem em versões em português e inglês em suas redes sociais, por meio dos stories do Instagram. A seguir, confira o comunicado de Infantino:

— Eu fiquei chocado e entristecido ao ver o suposto incidente de racismo contra Vinícius Júnior na partida da Champions League entre Benfica e Real Madrid. Não existe absolutamente nenhum espaço para o racismo no nosso esporte e na sociedade. Nós precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem providências e responsabilizem os culpados. Eu enalteço o juiz, François Letexier, por ativar o protocolo antirracismo ao usar o gesto dos braços para interromper o jogo e gerenciar a situação — escreveu.

Vale lembrar que o caso já está sob investigação da Uefa. De acordo com a entidade, um investigador do Comitê de Ética e Disciplina da Uefa foi designado para apurar o caso, após Vinícius afirmar ter sido alvo de comentários racistas por parte de Prestianni.

O que aconteceu? 🔎

A confusão teve início após Vinícius marcar um golaço, aos seis minutos do segundo tempo, e abrir o placar para o Madrid diante do Benfica. Na sequência da comemoração, em que o brasileiro dançou em frente à bandeirinha de escanteio em direção à torcida adversária, atitude que resultou em cartão amarelo. Depois, Prestianni se envolveu em discussão com o camisa 7, episódio que culminou na acusação feita pelo atacante contra o adversário.

No momento em que os jogadores retornavam ao meio-campo, o desentendimento se intensificou; em determinado lance, Prestianni colocou a camisa do Benfica sobre a boca, e Vini dirigiu-se imediatamente ao árbitro. Apesar da ativação do protocolo antirracismo, o juiz não aplicou punição disciplinar ao atleta do Benfica, que permaneceu em campo sem advertência.

Árbitro francês Francois Letexier mostra cartão amarelo a Vini Jr ao comemorar gol do Real Madrid contra Benfica (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Desde que chegou ao Real, em 2018, Vini foi alvo de diversos ataques racistas por parte de torcidas adversárias. Pela postura adotada dentro e fora de campo, consolidou-se como um dos principais símbolos da luta antirracista no esporte. Esta, entretanto, é a primeira vez em sua carreira que outro companheiro nos gramados é acusado de ofendê-lo com cunho racista.

Mbappé, Benfica, Mourinho e Vini Jr 🗣️

A situação também mobilizou os torcedores presentes, que passaram a dirigir xingamentos ao brasileiro, alvo de vaias até o fim da partida. O atacante Kylian Mbappé, um dos mais enfáticos na defesa do companheiro, igualmente recebeu manifestações hostis vindas das arquibancadas.

Prestianni utilizou as redes sociais para negar ter proferido ofensas racistas. O Benfica também divulgou o posicionamento do jogador e manifestou ao atleta, com declaração de defesa após o encerramento da partida. Abaixo, veja as manifestações publicadas nas redes sociais:

Na entrevista após a partida, o técnico do Benfica, José Mourinho, foi questionado sobre a possibilidade de arrependimento por parte de Gianluca. O português adotou tom direto e evitou atribuir culpa, ao afirmar que o argentino apresentou uma versão dos fatos, enquanto Vinícius relatou outra, motivo pelo qual declarou não tomar partido no episódio.

Por fim, o próprio brasileiro se pronunciou sobre o caso após a partida. Em publicação nas redes sociais, o atacante classificou o rival como "covarde" por supostamente tê-lo ofendido com a boca coberta pela camisa, gesto que, segundo ele, teria como objetivo impedir leitura labial.

Kylian Mbappé conversa com José Mourinho após Vini Jr ouvir insultos racistas durante partida válida pela Champions League (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Além disso, criticou Letexier, que acionou o protocolo antirracismo após a denúncia, mas reiniciou a partida sem aplicar qualquer punição ao atleta do Benfica. Antes do episódio, Vini já havia recebido cartão amarelo por comemoração considerada provocativa pela arbitragem.

Real Madrid e Benfica voltam a se enfrentar pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League na próxima quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O vencedor do confronto poderá enfrentar, na fase seguinte, o Sporting ou o Manchester City.