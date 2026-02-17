Gianluca Prestianni, atacante do Benfica, usou as redes sociais para negar que tenha proferido ofensas racistas ao atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, no jogo de ida dos playoffs da Champions League.

O clube português também compartilhou o posicionamento de Gianluca Prestianni e saiu em defesa do atacante.

— Quero declarar que em nenhum momento dirigi insultos racistas ao jogador Vinicius Jr., que lamentavelmente interpretou mal o que acha que escutou. Jamais fui racista e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid — disse o jogador.

— Juntos, ao teu lado — compartilhou o clube.

Gianluca Prestianni, atacante do Benfica, usou as redes sociais para negar acusações (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Vini Jr acusou Prestianni de racismo na partida entre Benfica e Real Madrid, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. Na sequência, o árbitro François Letexier acionou o protocolo imediatamente ao fazer um gesto de "X" com os braços.

A confusão iniciou após Vini Jr marcar um golaço para abrir o placar em favor do Real Madrid contra o Benfica, no Estádio da Luz. Na sequência, Prestianni iniciou uma confusão com o jogador brasileiro, que culminou na acusação de racismo do camisa sete contra o argentino.

Na comemoração, Vini Jr fez uma dança em frente à bandeirinha de escanteio em direção aos torcedores do Benfica. A atitude do brasileiro lhe rendeu um cartão amarelo, mas também foi o início de uma confusão generalizada.

Quando os jogadores retornavam ao meio do campo, Vini Jr e Prestianni seguiam discutindo de forma intensa. Em determinado momento, Prestianni colocou a camisa do Benfica por cima de sua boca, e o brasileiro correu imediatamente na direção do árbitro François Letexier para fazer a denúncia.

Apesar de ter ativado o protocolo de racismo, o árbitro não puniu Prestianni, que seguiu em campo e não levou cartão amarelo. A confusão também inflou os torcedores no Estádio da Luz, que passaram a xingar de forma efusiva Vini Jr.

