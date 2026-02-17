Vini Jr decide na Champions e eleva desempenho no 1º semestre comparado com 2025

Decisivo na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica na Champions League, Vini Jr eleva seu desempenho no 1º semestre de 2026. O camisa sete está próximo de ultrapassar a marca de gols feitos pela equipe merengue em comparação com o primeiro semestre de 2025, isso com apenas um mês e meio de 2026.

Nesta terça-feira (17), Vini Jr chegou a seis gols marcados no 1º semestre, além de já ter contribuído com duas assistências nesses primeiros meses de 2026. No 1º semestre de 2025, o brasileiro balançou as redes apenas sete vezes, mas deu oito passes para gols de seus companheiros.

Os números atuais de Vini Jr ainda são tímidos em comparação com o que o craque já apresentou nos 1º semestres de 2024 e 2023. No entanto, eles sinalizam uma evolução em relação aos últimos meses em que o atleta não viveu o auge de sua carreira.

Comparação do 1º semestre de Vini Jr no Real Madrid em 2025 e 2026 (Arte: NotebookLM)

Vini Jr cresce com Arbeloa e volta a ser decisivo na Champions

Na atual temporada, Vini Jr cresceu desde a demissão de Xabi Alonso e a chegada de Álvaro Arbeloa no comando do Real Madrid. Em apenas oito jogos com o novo treinador, o camisa sete marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências.

Com Xabi Alonso, Vini Jr fez 27 partidas, tendo somado apenas seis gols e nove assistências, o que evidencia o novo papel do brasileiro com Arbeloa no Real Madrid. O atleta reconquistou o protagonismo e voltou a decidir partidas, como aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre o Benfica, pelos playoffs da Champions League.

E ser decisivo na maior competição da Europa não é bem uma novidade para Vini Jr, embora o atacante parecesse longe do que já havia sido em um passado nem tão distante. Tanto em 2022, quanto em 2024, o camisa sete marcou gols em finais de Champions contra Liverpool e Dortmund, mas já foi protagonista em semifinais contra Bayern de Munique, Manchester City e em diversos outros jogos.

Em sua oitava temporada com a camisa do Real Madrid, Vini Jr tem a Champions League como sua 2ª competição favorita para balançar as redes. Dos 117 gols pelos merengues, 31 foram marcados na Liga dos Campeões, o que representa 26,4% das vezes em que o atacante estufou as redes dos adversários.

Com o gol marcado sobre o Benfica, Vini Jr também deixou Kaká para trás e se tornou o 2º brasileiro com mais gols na Champions League. Ele está atrás apenas de Neymar, que tem 43 gols. Na artilharia de forma geral, o atleta igualou a marca do holandês Robben e persegue os números de Fernando Morientes, que tem 33 gols na competição, sendo a maioria com o uniforme do Real Madrid.

Desempenho de Vini Jr com Xabi Alonso e com Arbeloa no Real Madrid (Arte: NotebookLM)

