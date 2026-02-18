Vini Jr é defendido por lendas do futebol mundial após denúncia de racismo
Caso aconteceu em jogo da Champions League entre Benfica e Real Madrid
Após Vini Jr denunciar o jogador argentino Gianluca Prestianni por suposta ofensa racista, diversas lendas do futebol saíram em defesa do brasileiro. Ex-jogadores estrangeiros, hoje comentaristas, usaram o espaço em suas respectivas emissoras para opinar sobre o caso. A fala do técnico José Mourinho, que criticou a comemoração de gol do craque do Real Madrid, também foi mencionada. Confira abaixo.
Clarence Seedorf (Prime Video): "Eu acho que o fato de Vini Jr passar por dificuldades na Espanha há muitos anos é algo que não podemos esconder. Temos que deixar claro que não há justificativa para o racismo, não há espaço para isso. Eu acho que o Mourinho errou feio hoje ao justificar o racismo, e não estou dizendo que realmente aconteceu. Mas ele disse que onde o Vini vai, essas coisas acontecem. Então ele está dizendo que, quando Vinícius provoca, é ok ser racista? Eu acho isso muito errado. Nós nunca devemos justificar o racismo, e Vinícius já não aguenta mais esse comportamento das pessoas. Eu sei que Mourinho concordaria comigo, mas ele se expressou muito mal infelizmente. Nós não devemos dizer às pessoas em casa que, se alguém dançar ou algo assim, é ok ser racista."
Jamie Carragher (CBS Sports): "Vini Jr não deveria sofrer racismo, independentemente de qualquer coisa. Mas é engraçado isso vir do Mourinho, esse cara provavelmente é o técnico que mais provoca no futebol. Justamente ele falar da celebração do Vinícius? Vini fez um golaço na Champions League e pode comemorar como quiser."
Thierry Henry (CBS Sports): "Sou solidário a Vinícius. Às vezes você se sente sozinho porque sabe que vai ser sua palavra contra a dele. A gente não sabe o que Prestianni disse, porque foi muito corajoso (ironia) ao colocar a camisa na boca (...) E a reação de Vini Jr já mostra que algo errado tinha acontecido. (...) Eu te garanto que quando isso acontece você não sabe o que fazer."
Wesley Sneijder (Ziggo Sport): "Prestianni deveria ser homem, e não cobrir a boca enquanto fala com Vinícius. Se você vai dizer isso, pelo menos faça sem cobrir a sua boca. É um escândalo que pessoas ainda chamem negros de 'macacos'. Prestianni tem companheiros negros. O que vão pensar?"
O que aconteceu com Vini Jr?
A confusão no jogo entre Real Madrid e Benfica começou após Vini Jr marcar um golaço, que garantiu a vitória dos espanhóis por 1 a 0 no Estádio da Luz, em Lisboa. Na comemoração, o brasileiro dançou em frente à bandeirinha de escanteio, virado para os torcedores da equipe portuguesa, e foi punido com cartão amarelo pelo árbitro francês.
A partir de então, se iniciou discussão intensa entre Vinícius e Prestianni. Em determinado momento, o argentino colocou a camisa por cima da boca para falar. O brasileiro, então, correu imediatamente na direção de Letexier para fazer a denúncia de racismo. Para acionar o protocolo, o juiz sinalizou um "X" com os braços e paralisou a partida, conforme previsto pela regra, conversou com os atletas, mas reiniciou o jogo sem qualquer punição.
Em entrevista à "TNT Sports" após o confronto, o francês Mbappé, companheiro de Vini no Real Madrid, detalhou o que o jogador do Benfica teria falado.
— No momento de tensão, o camisa 25 do Benfica usou palavras inaceitáveis. Ele colocou a camisa na boca para que as câmeras não captassem o que dizia e chamou Vini Jr de macaco cinco vezes. Eu, Vini e outros jogadores do Real Madrid perdemos o controle. Não queríamos voltar a jogar. Isso é inaceitável. Somos vistos por muitas crianças, muitas pessoas nos assistem, então precisamos dar exemplos — explicou o atacante.
