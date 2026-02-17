O jogo entre Real Madrid e Benfica tomou proporções lamentáveis. Após marcar o gol da vitória do Real Madrid, Vini Jr comemorou dançando e, na sequência, denunciou ter sofrido injúrias raciais de Gianluca Prestianni, do Benfica. A partida foi paralisada devido ao protocolo antirracismo, e, após o apito final, Mbappé saiu em defesa do brasileiro e relatou o que aconteceu em campo.

Em entrevista à TNT Sports, à repórter Tati Mantovani, Mbappé comentou o episódio. O atacante afirmou que Prestianni levou a camisa à boca para que as câmeras não captassem suas palavras e chamou Vini Jr de macaco ao menos cinco vezes.

– No momento de tensão, o camisa 25 do Benfica usou palavras inaceitáveis. Ele colocou a camisa na boca para que as câmeras não captassem o que dizia e chamou Vini Jr de macaco cinco vezes. Eu, Vini Jr e outros jogadores do Real Madrid perdemos o controle. Não queríamos voltar a jogar. Isso é inaceitável. Somos vistos por muitas crianças, muitas pessoas nos assistem, então precisamos dar exemplos – disse o jogador.

– Eu não sou perfeito, Vini não é perfeito, os jogadores não são perfeitos. Temos nossos defeitos, mas há coisas que não podem ser aceitáveis. Não quero generalizar, estou falando de um jogador. Já estive em Portugal muitas vezes e nunca tive problema com isso. Seria um erro falar do Benfica ou dos torcedores. Estou falando desse jogador, que, para mim, não merece disputar a Champions League – explicou Mbappé.

Vini Jr acusa jogador do Benfica de racismo, e árbitro aciona protocolo na Champions

Vini Jr acusou Prestianni de racismo na partida entre Benfica e Real Madrid, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. Na sequência, o árbitro François Letexier acionou o protocolo imediatamente ao fazer um gesto de "X" com os braços.

A confusão iniciou após Vini Jr marcar um golaço para abrir o placar em favor do Real Madrid contra o Benfica, no Estádio da Luz. Na sequência, Prestianni iniciou uma confusão com o jogador brasileiro, que culminou na acusação de racismo do camisa sete contra o argentino.

Na comemoração, Vini Jr fez uma dança em frente à bandeirinha de escanteio em direção aos torcedores do Benfica. A atitude do brasileiro lhe rendeu um cartão amarelo, mas também foi o início de uma confusão generalizada.

Árbitro aciona protocolo antirracismo após denúncia de Vini Jr no jogo entre Benfica e Real Madrid pela Champions (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Quando os jogadores retornavam ao meio do campo, Vini Jr e Prestianni seguiam discutindo de forma intensa. Em determinado momento, Prestianni colocou a camisa do Benfica por cima de sua boca, e o brasileiro correu imediatamente na direção do árbitro François Letexier para fazer a denúncia.

Apesar de ter ativado o protocolo de racismo, o árbitro não puniu Prestianni, que seguiu em campo e não levou cartão amarelo. A confusão também inflou os torcedores no Estádio da Luz, que passaram a xingar de forma efusiva Vini Jr.

