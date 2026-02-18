menu hamburguer
Fora de Campo

Libertadores: Vidente crava resultado de Nacional Potosí e Botafogo

Estádio onde a partida será disputada fica a 4 mil metros de altitude

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 18/02/2026
12:05
Elenco do Botafogo reunido antes do jogo contra o Flamengo
imagem cameraElenco do Botafogo reunido antes do jogo contra o Flamengo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Nesta quarta-feira (18), o Nacional Potosí receberá o Botafogo, pela primeira partida de Pré-Libertadores da equipe Alvinegra em 2026. O Lance! consultou o canal "Renascer das cartas", do vidente Luiz Filho, para conferir a previsão do jogo. Segundo o cartomante, será um empate.

Luta começa fora de campo

Potosí, cidade onde fica o estádio Estádio Víctor Agustín Ugarte, na Bolívia, é a terceira metrópole com mais de 100 mil habitantes mais alta do mundo, ficando atrás apenas de El Alto, também na Bolívia, e Pasco, no Peru.

De acordo com o "Ge", a delegação botafoguense terá de percorrer mais de 150 km em veículos 4x4, já que Potosí é uma região de difícil acesso. Este trajeto deve durar pouco mais de três horas.

Técnico do Botafogo, Martín Anselmi orienta equipe contra o Flamengo
Técnico do Botafogo, Martín Anselmi orienta equipe contra o Flamengo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Onde assistir o jogo entre Nacional Potosí e Botafogo?

O confronto será transmitido pela ESPN, Disney+ e pela GE TV.

✅ FICHA TÉCNICA

Nacional Potosí 🆚 Botafogo
2ª fase (Ida) – Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí (BOL)
👁️ Onde assistir: ESPN, Disney+ e GE TV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Nacional Potosí (Técnico: Miguel Zahzú)
Galindo; Baldomar, Amarilla, Restrepo e Orellana; Azogue, Arce e Pavia; Solís, Álvarez e Abastoflor.

⚪⚫ Botafogo (Técnico: Martín Anselmi)
Neto (Linck); Vitinho, Barboza, Bastos, Ythallo e Alex Telles; Newton, Wallace Davi (Novaes), Lucas Villalba, Montoro e Kadir (Matheus Martins).

