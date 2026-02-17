menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Vini Jr acusa jogador do Benfica de racismo, e árbitro aciona protocolo na Champions

Jogador do Real Madrid relata insulto de Prestianni e paralisa jogo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/02/2026
18:22
Vini Jr e Prestianni durante jogo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League
imagem cameraVini Jr e Prestianni durante jogo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)
Vini Jr acusou Prestianni de racismo na partida entre Benfica e Real Madrid, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. Na sequência, o árbitro François Letexier acionou o protocolo imediatamente ao fazer um gesto de "X" com os braços.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A confusão iniciou após Vini Jr marcar um golaço para abrir o placar em favor do Real Madrid contra o Benfica, no Estádio da Luz. Na sequência, Prestianni iniciou uma confusão com o jogador brasileiro, que culminou na acusação de racismo do camisa sete contra o argentino.

➡️ Aposte nos jogos da Champions desta quarta-feira (18)
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Na comemoração, Vini Jr fez uma dança em frente à bandeirinha de escanteio em direção aos torcedores do Benfica. A atitude do brasileiro lhe rendeu um cartão amarelo, mas também foi o início de uma confusão generalizada.

Quando os jogadores retornavam ao meio do campo, Vini Jr e Prestianni seguiam discutindo de forma intensa. Em determinado momento, Prestianni colocou a camisa do Benfica por cima de sua boca, e o brasileiro correu imediatamente na direção do árbitro François Letexier para fazer a denúncia.

Apesar de ter ativado o protocolo de racismo, o árbitro não puniu Prestianni, que seguiu em campo e não levou cartão amarelo. A confusão também inflou os torcedores no Estádio da Luz, que passaram a xingar de forma efusiva Vini Jr.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League
Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Siga o Lance! no Google

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
