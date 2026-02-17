'Arrependido de quê?': diz Mourinho sobre jogador acusado de racismo contra Vini Jr
Treinador afirmou que jogador disse uma coisa e brasileiro disse outra
O jogo entre Real Madrid e Benfica tomou proporções lamentáveis. Após marcar o gol da vitória do Real Madrid, Vini Jr comemorou dançando e, na sequência, denunciou ter sofrido injúrias raciais de Gianluca Prestianni, do Benfica. A partida foi paralisada devido ao protocolo antirracismo, e na entrevista pós-jogo, Mourinho falou sobre o caso.
Na entrevista pós-jogo, Mourinho foi perguntado se acha que Prestianni está arrependido. O treinador foi direto, e passou pano, afirmando que o argentino falou uma coisa e Vini Jr falou outra, e devido a isso, não tomou lado.
– Arrependido de quê? Eu falei com os dois: o Vini Jr disse uma coisa e o Prestianni, outra. Não quero ser parcial… e não quero dizer que acredito 100% apenas no Prestianni; mas não posso ser isento e dizer que o que o Vini me disse é a verdade. Não posso, não sei; só sei que, até o gol, estava sendo um grande jogo – disse o treinador.
Perguntado se Vini Jr provocou, Mourinho afirmou que não. A reação, tanto do jogador, quanto do estádio são naturais, já que o brasileiro marcou um golaço em um jogo difícil e fora de casa. Isso levaria o atleta ao êxtase, enquanto os torcedores, o contrário.
– Acontece… Em quantos estádios isso já passou? Em quantos estádios? Em quantos? Em quantos? É um jogador de outro mundo, eu adoro ele. Mas você marca um gol como esse… então saia nos ombros dos seus companheiros. Acabou o jogo, ali acabou o jogo… – finalizou Mourinho.
Vini Jr acusa jogador do Benfica de racismo, e árbitro aciona protocolo na Champions
Vini Jr acusou Prestianni de racismo na partida entre Benfica e Real Madrid, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. Na sequência, o árbitro François Letexier acionou o protocolo imediatamente ao fazer um gesto de "X" com os braços.
A confusão iniciou após Vini Jr marcar um golaço para abrir o placar em favor do Real Madrid contra o Benfica, no Estádio da Luz. Na sequência, Prestianni iniciou uma confusão com o jogador brasileiro, que culminou na acusação de racismo do camisa sete contra o argentino.
Na comemoração, Vini Jr fez uma dança em frente à bandeirinha de escanteio em direção aos torcedores do Benfica. A atitude do brasileiro lhe rendeu um cartão amarelo, mas também foi o início de uma confusão generalizada.
Quando os jogadores retornavam ao meio do campo, Vini Jr e Prestianni seguiam discutindo de forma intensa. Em determinado momento, Prestianni colocou a camisa do Benfica por cima de sua boca, e o brasileiro correu imediatamente na direção do árbitro François Letexier para fazer a denúncia.
Apesar de ter ativado o protocolo de racismo, o árbitro não puniu Prestianni, que seguiu em campo e não levou cartão amarelo. A confusão também inflou os torcedores no Estádio da Luz, que passaram a xingar de forma efusiva Vini Jr.
