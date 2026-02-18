Após denúncia de Vini Jr, Benfica publica vídeo e rebate acusação de injúria racial; veja
Enquanto os companheiros do Madrid defenderam o astro, as Águias defenderam seu atleta
Graças a Vini Jr, o Real Madrid venceu o Benfica por 1 a 0, na terça-feira (17), no Estádio da Luz, em partida válida pelo jogo de ida dos playoffs que antecedem as oitavas de final da Champions League. No entanto, o principal episódio do confronto ocorreu quando o autor do gol acusou o jogador Gianluca Prestianni de injúria racial. Horas após o ocorrido, o clube português divulgou um vídeo nas redes sociais em defesa do atleta argentino.
O vídeo consiste em um recorte de 30 segundos que registra o momento em que Vinícius corre em direção ao árbitro François Letexier para formalizar a denúncia. Além das imagens, o Benfica manifesta apoio a Prestianni e sustenta que, conforme o próprio registro demonstra, não é possível identificar o conteúdo das palavras supostamente proferidas no lance. A seguir, veja a publicação dos Encarnados na rede social X:
O que aconteceu? 🔎
A confusão teve início após Vinícius marcar um golaço, aos seis minutos do segundo tempo, e abrir o placar para o Madrid diante do Benfica. Na sequência da comemoração, em que o brasileiro dançou em frente à bandeirinha de escanteio em direção à torcida adversária, atitude que resultou em cartão amarelo, Prestianni se envolveu em discussão com o camisa 7, episódio que culminou na acusação feita pelo atacante contra o adversário.
No momento em que os jogadores retornavam ao meio-campo, o desentendimento se intensificou; em determinado lance, Prestianni colocou a camisa do Benfica sobre a boca, e Vini dirigiu-se imediatamente ao árbitro. Apesar da ativação do protocolo antirracismo, o juiz não aplicou punição disciplinar ao atleta do Benfica, que permaneceu em campo sem advertência.
Mbappé, Benfica ,Mourinho e Vini Jr 🗣️
A situação também mobilizou os torcedores presentes, que passaram a dirigir xingamentos ao brasileiro, alvo de vaias até o fim da partida. O atacante Kylian Mbappé, um dos mais enfáticos na defesa do companheiro, igualmente recebeu manifestações hostis vindas das arquibancadas.
Prestianni utilizou as redes sociais para negar ter proferido ofensas racistas. O Benfica também divulgou o posicionamento do jogador e manifestou apoio público ao atleta e manifestou apoio público ao atleta, com declaração de defesa após o encerramento da partida. Abaixo, veja as manifestações publicadas nas redes sociais:
Na entrevista após a partida, o técnico do Benfica, José Mourinho, foi questionado sobre a possibilidade de arrependimento por parte de Gianluca. O português adotou tom direto e evitou atribuir culpa, ao afirmar que o argentino apresentou uma versão dos fatos, enquanto Vinícius relatou outra, motivo pelo qual declarou não tomar partido no episódio.
Por fim, o próprio brasileiro se pronunciou sobre o caso após a partida. Em publicação nas redes sociais, o atacante classificou o rival como"covarde" por supostamente tê-lo ofendido com a boca coberta pela camisa, gesto que, segundo ele, teria como objetivo impedir leitura labial.
Além disso, criticou Letexier, que acionou o protocolo antirracismo após a denúncia, mas reiniciou a partida sem aplicar qualquer punição ao atleta do Benfica. Antes do episódio, o brasileiro já havia recebido cartão amarelo por comemoração considerada provocativa pela arbitragem.
Real Madrid e Benfica voltam a se enfrentar pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League na próxima quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O vencedor do confronto poderá enfrentar, na fase seguinte, o Sporting ou o Manchester City.
