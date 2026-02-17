Vini Jr reforça acusação de racismo e detona arbitragem: 'De nada serviu'
Astro do Real Madrid faz publicação nas redes sociais após jogo da Champions
Vini Jr, do Real Madrid, se pronunciou nas redes sociais após acusar Gianluca Prestianni, jogador do Benfica, de racismo durante duelo da Champions League entre as equipes nesta terça-feira (17). Em publicação nas redes sociais, o astro brasileiro chamou o rival de "covarde" por supostamente ofendê-lo protegendo a boca com a camisa para evitar leitura labial.
— Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família — iniciou o craque.
O ex-Flamengo também criticou o árbitro François Letexier, que aplicou o protocolo antirracismo após sua denúncia, mas reiniciou o jogo normalmente depois de conversar com os atletas, sem qualquer punição ao atleta do Benfica. Anteriormente, Vini Jr recebeu cartão amarelo por comemoração entendida como provocativa pelo juiz.
— Eu recebi cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda sem entender o porquê disso. Do outro lado, apenas um protocolo mal-executado e que de nada serviu. Não gosto de aparecer em situações como essa, ainda mais depois de uma grande vitória e que as manchetes têm que ser sobre o Real Madrid, mas é necessário — completou o brasileiro.
CBF também se pronuncia
Em publicação nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) legitimou a denúncia de Vini Jr e prestou solidariedade ao jogador da Seleção Brasileira.
"A CBF se solidariza com Vinícius Júnior, vítima de mais um ato de racismo nesta terça-feira, após marcar pelo Real Madrid contra o Benfica, em Lisboa. Racismo é crime. É inaceitável. Não pode existir no futebol nem em lugar algum. Vini, você não está sozinho. Sua atitude ao acionar o protocolo é exemplo de coragem e dignidade. Temos orgulho de você. Seguiremos firmes na luta contra toda forma de discriminação. Estamos ao seu lado. Sempre."
O que aconteceu com Vini Jr?
A confusão no jogo entre Real Madrid e Benfica começou após Vini Jr marcar um golaço, que garantiu a vitória dos espanhóis por 1 a 0 no Estádio da Luz, em Lisboa. Na comemoração, o brasileiro dançou em frente à bandeirinha de escanteio, virado para os torcedores da equipe portuguesa, e foi punido com cartão amarelo pelo árbitro francês.
A partir de então, se iniciou discussão intensa entre Vinícius e Prestianni. Em determinado momento, o argentino colocou a camisa por cima da boca para falar. O brasileiro, então, correu imediatamente na direção de Letexier para fazer a denúncia de racismo. Para acionar o protocolo, o juiz sinalizou um "X" com os braços e paralisou a partida, conforme previsto pela regra, conversou com os atletas, mas reiniciou o jogo sem qualquer punição.
Em entrevista à "TNT Sports" após o confronto, o francês Mbappé, companheiro de Vini no Real Madrid, detalhou o que o jogador do Benfica teria falado.
— No momento de tensão, o camisa 25 do Benfica usou palavras inaceitáveis. Ele colocou a camisa na boca para que as câmeras não captassem o que dizia e chamou Vini Jr de macaco cinco vezes. Eu, Vini e outros jogadores do Real Madrid perdemos o controle. Não queríamos voltar a jogar. Isso é inaceitável. Somos vistos por muitas crianças, muitas pessoas nos assistem, então precisamos dar exemplos — explicou o atacante.
