Graças a Vini Jr, o Real Madrid venceu o Benfica por 1 a 0, na terça-feira (17), no Estádio da Luz, em partida válida pelo jogo de ida dos playoffs que antecedem as oitavas de final da Champions League. No entanto, o principal episódio do confronto ocorreu quando o autor do gol acusou o jogador Gianluca Prestianni de injúria racial. Quem saiu em defesa do brasileiro foi Luisão, considerado um dos maiores ídolos dos Encarnados neste século.
O brasileiro de 45 anos utilizou as redes sociais para manifestar sua opinião sobre o episódio que marcou o duelo continental, com uma sequência de vídeos nos stories do Instagram nos quais criticou o protocolo antirracista regulamentado para situações desse tipo. Contudo, sua manifestação mais incisiva ocorreu por meio de um pronunciamento escrito, no qual contrariou a versão defendida publicamente pelo Benfica, que buscava se resguardar diante da acusação feita por Vinícius.
— Esta camisola é muito grande, amo o Benfica e é a minha segunda pele. É preciso ser digno para vestir o manto sagrado. O que escrevi piora porque é mentira: futebol ganha-se com raça e luta. Foi um ato racista, sim, e sinto-me envergonhado por isso — escreveu o ex-zagueiro.
Luísão defendeu o Benfica entre 2003 e 2018: uma linda trajetória marcada por 538 partidas, 47 gols e diversos títulos nacionais, incluindo seis da liga portuguesa. Tornou-se o segundo jogador com mais jogos na história do clube, atrás apenas de Nené.
Antes de ingressar no futebol europeu, atuou pelo Cruzeiro de 2000 a 2003, após ter iniciado a carreira no Juventus-SP em 1999, e conquistou a tríplice coroa em sua despedida em Minas Gerais. Na Seleção Brasileira, esteve presente entre 2001 e 2011, com 44 partidas e títulos da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações em 2005 e 2009.
O que aconteceu? 🔎
A confusão teve início após Vinícius marcar um golaço, aos seis minutos do segundo tempo, e abrir o placar para o Madrid diante do Benfica. Na sequência da comemoração, em que o brasileiro dançou em frente à bandeirinha de escanteio em direção à torcida adversária, atitude que resultou em cartão amarelo, Prestianni se envolveu em discussão com o camisa 7, episódio que culminou na acusação feita pelo atacante contra o adversário.
No momento em que os jogadores retornavam ao meio-campo, o desentendimento se intensificou; em determinado lance, Prestianni colocou a camisa do Benfica sobre a boca, e Vini dirigiu-se imediatamente ao árbitro. Apesar da ativação do protocolo antirracismo, o juiz não aplicou punição disciplinar ao atleta do Benfica, que permaneceu em campo sem advertência.
Mbappé, Benfica ,Mourinho e Vini Jr 🗣️
A situação também mobilizou os torcedores presentes, que passaram a dirigir xingamentos ao brasileiro, alvo de vaias até o fim da partida. O atacante Kylian Mbappé, um dos mais enfáticos na defesa do companheiro, igualmente recebeu manifestações hostis vindas das arquibancadas.
Prestianni utilizou as redes sociais para negar ter proferido ofensas racistas. O Benfica também divulgou o posicionamento do jogador e manifestou apoio público ao atleta e manifestou apoio público ao atleta, com declaração de defesa após o encerramento da partida. Abaixo, veja as manifestações publicadas nas redes sociais:
Na entrevista após a partida, o técnico do Benfica, José Mourinho, foi questionado sobre a possibilidade de arrependimento por parte de Gianluca. O português adotou tom direto e evitou atribuir culpa, ao afirmar que o argentino apresentou uma versão dos fatos, enquanto Vinícius relatou outra, motivo pelo qual declarou não tomar partido no episódio.
Por fim, o próprio brasileiro se pronunciou sobre o caso após a partida. Em publicação nas redes sociais, o atacante classificou o rival como"covarde" por supostamente tê-lo ofendido com a boca coberta pela camisa, gesto que, segundo ele, teria como objetivo impedir leitura labial.
Além disso, criticou Letexier, que acionou o protocolo antirracismo após a denúncia, mas reiniciou a partida sem aplicar qualquer punição ao atleta do Benfica. Antes do episódio, o brasileiro já havia recebido cartão amarelo por comemoração considerada provocativa pela arbitragem.
Real Madrid e Benfica voltam a se enfrentar pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League na próxima quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O vencedor do confronto poderá enfrentar, na fase seguinte, o Sporting ou o Manchester City.
