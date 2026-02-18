ESPN paga valor bilionário para manter Premier League

Está mantido. A Disney renovou os direitos de transmissão da Premier League para a América do Sul e Caribe até a temporada 2030/2031. O novo acordo inclui o Brasil, principal mercado da região, e mantém a competição com exibição exclusiva na ESPN (TV por assinatura) e no Disney+ (streaming). Mas não saiu barato para a emissora estadunidense.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O contrato foi fechado por cerca de £ 450 milhões, equivalente a R$ 3,2 bilhões na cotação atual. As informações foram publicadas originalmente pelo The Guardian e confirmadas pelo Lance!. O valor representa um aumento de cerca de 25% em relação ao vínculo anterior, que tinha validade até 2028.

O acordo foi fechado de modo a não haver processo formal de licitação. A negociação ocorreu diretamente entre a Disney e a Premier League para reajuste de valores e extensão de prazo.

Com o novo contrato, a Disney completará 28 anos consecutivos de transmissões do Campeonato Inglês no Brasil. A competição passou a ser exibida no país em 2003 e se consolidou como um dos principais ativos da grade da ESPN.

Premier League projeta geração de R$ 5 bilhões por ano; entenda

Transmitida no Brasil pela ESPN, a Premier League apresentou aos 20 clubes da competição um plano preliminar para revisar parte da venda de seus direitos comerciais. E neste plano inclui-se a centralização de 60% das vendas de publicidade ao redor do campo. De acordo com reportagem da Sky News, o modelo apresentado aos acionistas indica que a novidade, combinada com a ampliação do número de parceiros comerciais de alto porte de sete para dez, poderia gerar aproximadamente £ 750 milhões adicionais por ano. Na conversão atual, são R$ 5,3 bilhões a mais ao grupo.

