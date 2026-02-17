Vini Jr brilha, PSG vence e mais; veja resultados da Champions League desta terça (17)
Real Madrid supera Benfica, e time de Luis Enrique se livra de tropeço
Com brilho de Vini Jr, o Real Madrid derrotou o Benfica, enquanto o PSG venceu o Mônaco, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. Com isso, as equipes encaminham suas classificações às oitavas de final do principal torneio da Europa.
Em Lisboa, o Real Madrid contou com um golaço de Vini Jr para vencer o Benfica por 1 a 0, no Estádio da Luz. Após ser derrotado para os Encarnados no fim de janeiro, a equipe de Álvaro Arbeloa entrou em campo com outra postura, criou diversas oportunidades e foi superior aos portugueses, que se livraram de uma derrota acachapante por conta das boas defesas de Trubin.
No confronto, Vini Jr acusou Prestianni de racismo após o argentino iniciar uma confusão por conta da comemoração do gol do brasileiro. O árbitro François Letexier acionou o protocolo imediatamente ao fazer um gesto de "X" com os braços, mas nenhuma ação prática foi tomada.
No outro grande jogo da noite, o Mônaco surpreendeu o PSG e abriu 2 a 0 com apenas 18 minutos de partida. No entanto, a equipe de Luis Enrique chegou ao empate ainda na etapa inicial com Doué e Hakimi. Na segunda etapa, Doué balançou as redes mais uma vez para decretar o triunfo dos atuais campeões da Champions League.
Juventus se complica, e Dortmund abre vantagem
No jogo que inaugurou os playoffs da Champions League, a Juventus se complicou ao ser derrotada por 5 a 2 para o Galatasaray, na Turquia. O meia brasileiro Gabriel Sara foi um dos destaques da partida com um gol e uma assistência. Com o resultado, a Velha Senhora se complicou para conquistar uma vaga nas oitavas de final da competição.
No último jogo do dia, o Borussia Dortmund venceu a Atalanta por 2 a 0 com gols de Guirassy e Beier, no Signal Iduna Park. O confronto segue em aberto, e a volta será decidida em Bérgamo, na próxima semana.
Confira os resultados da Champions League desta terça (17)
- Galatasaray 5x2 Juventus
- Benfica 0x1 Real Madrid
- Mônaco 2x3 PSG
- Dortmund 2x0 Atalanta
