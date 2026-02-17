Vini Jr brilha, PSG vence e mais; veja resultados da Champions League desta terça (17)

Com brilho de Vini Jr, o Real Madrid derrotou o Benfica, enquanto o PSG venceu o Mônaco, pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. Com isso, as equipes encaminham suas classificações às oitavas de final do principal torneio da Europa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em Lisboa, o Real Madrid contou com um golaço de Vini Jr para vencer o Benfica por 1 a 0, no Estádio da Luz. Após ser derrotado para os Encarnados no fim de janeiro, a equipe de Álvaro Arbeloa entrou em campo com outra postura, criou diversas oportunidades e foi superior aos portugueses, que se livraram de uma derrota acachapante por conta das boas defesas de Trubin.

continua após a publicidade

No confronto, Vini Jr acusou Prestianni de racismo após o argentino iniciar uma confusão por conta da comemoração do gol do brasileiro. O árbitro François Letexier acionou o protocolo imediatamente ao fazer um gesto de "X" com os braços, mas nenhuma ação prática foi tomada.

➡️ Aposte nos jogos da Champions desta quarta-feira (18)

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

No outro grande jogo da noite, o Mônaco surpreendeu o PSG e abriu 2 a 0 com apenas 18 minutos de partida. No entanto, a equipe de Luis Enrique chegou ao empate ainda na etapa inicial com Doué e Hakimi. Na segunda etapa, Doué balançou as redes mais uma vez para decretar o triunfo dos atuais campeões da Champions League.

Juventus se complica, e Dortmund abre vantagem

No jogo que inaugurou os playoffs da Champions League, a Juventus se complicou ao ser derrotada por 5 a 2 para o Galatasaray, na Turquia. O meia brasileiro Gabriel Sara foi um dos destaques da partida com um gol e uma assistência. Com o resultado, a Velha Senhora se complicou para conquistar uma vaga nas oitavas de final da competição.

Com gol de Gabriel Sara Galatasaray vence Juventus na Champions League (Foto: Yasin Akgul/AFP)

No último jogo do dia, o Borussia Dortmund venceu a Atalanta por 2 a 0 com gols de Guirassy e Beier, no Signal Iduna Park. O confronto segue em aberto, e a volta será decidida em Bérgamo, na próxima semana.

Confira os resultados da Champions League desta terça (17)

Galatasaray 5x2 Juventus

5x2 Juventus Benfica 0x1 Real Madrid

Mônaco 2x3 PSG

Dortmund 2x0 Atalanta

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.