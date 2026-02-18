Mbappé xinga Prestianni durante jogo, e comentarista da TNT Sports diz: 'Aquele sorriso amarelo'
Vitor Sergio Rodrigues postou vídeo em que o francês chama Prestianni de "p... racista"
O comentarista da TNT Sports, Vitor Sergio Rodrigues, postou sua opinião na rede social sobre o jogador Prestianni, do Benfica. Acusado por Vini Jr. de o ter chamado de "macaco", na partida pela Champions League nesta terça-feira (17), o atacante argentino foi confrontado ainda durante o jogo por Mbappé.
Em vídeo postado por Vitor Sergio Rodrigues, o craque francês se dirige a Prestianni. De acordo com a leitura labial, fala várias vezes, em espanhol, "Você é um p... racista". O atacante do Benfica reage balançando a cabeça, parece falar algo e depois sai correndo para longe de Mbappé.
Para o comentarista, a reação "totalmente passiva" de Prestianni, com aquele "sorriso amarelo característico", "diz muito sobre o que aconteceu".
➡️ Uefa abre investigação após denúncia feita por Vini Jr em jogo contra o Benfica
O que aconteceu com Vini Jr.?
A confusão no jogo entre Real Madrid e Benfica começou após Vini Jr marcar um golaço, que garantiu a vitória dos espanhóis por 1 a 0 no Estádio da Luz, em Lisboa. Na comemoração, o brasileiro dançou em frente à bandeirinha de escanteio, virado para os torcedores da equipe portuguesa, e foi punido com cartão amarelo pelo árbitro francês.A partir de então, se iniciou discussão intensa entre Vinícius e Prestianni.
Em determinado momento, o argentino colocou a camisa por cima da boca para falar. O brasileiro, então, correu imediatamente na direção de Letexier para fazer a denúncia de racismo. Para acionar o protocolo, o juiz sinalizou um "X" com os braços e paralisou a partida, conforme previsto pela regra, conversou com os atletas, mas reiniciou o jogo sem qualquer punição.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em entrevista à "TNT Sports" após o confronto, o francês Mbappé, companheiro de Vini no Real Madrid, detalhou o que o jogador do Benfica teria falado.
— No momento de tensão, o camisa 25 do Benfica usou palavras inaceitáveis. Ele colocou a camisa na boca para que as câmeras não captassem o que dizia e chamou Vini Jr. de macaco cinco vezes. Eu, Vini e outros jogadores do Real Madrid perdemos o controle. Não queríamos voltar a jogar. Isso é inaceitável. Somos vistos por muitas crianças, muitas pessoas nos assistem, então precisamos dar exemplos — explicou o atacante.
