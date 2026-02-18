Sampaoli acumula fortuna em rescisões contratuais ao longo da carreira, aponta site argentino

O ex-treinador do Atlético, Jorge Sampaoli, voltou aos holofotes na imprensa argentina por conta dos altos valores recebidos em rescisões contratuais ao longo da carreira. O site Doble Amarilla fez um levantamento detalhado e apontou quanto o treinador já acumulou em indenizações por encerramentos antecipados de contrato.

O ex-treinador do Atlético, Jorge Sampaoli, voltou aos holofotes na imprensa argentina por conta dos altos valores recebidos em rescisões contratuais ao longo da carreira. O site Doble Amarilla fez um levantamento detalhado e apontou quanto o treinador já acumulou em indenizações por encerramentos antecipados de contrato.

Segundo a publicação, Sampaoli costuma incluir cláusulas que o protegem em caso de demissão ou quebra de vínculo, garantindo o recebimento de quantias milionárias caso o contrato seja encerrado antes do prazo previsto.

Confira os valores detalhados que o treinador recebeu em rescisões contratuais ao longo de sua trajetória profissional, segundo o site argentino:

Seleção Chilena (2016): A seleção nacional atravessava uma grave crise institucional à época. Diante do cenário conturbado, o treinador afirmou sentir-se "refém" da situação e negociou sua saída. O acordo resultou no pagamento de 2 milhões de dólares pela rescisão contratual. Sevilla (2017): Na época, Jorge Sampaoli comandava a equipe espanhola do quando recebeu o convite para assumir a Seleção Argentina de Futebol na disputa da Copa do Mundo de 2018. Para viabilizar a contratação do treinador, a Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desembolsou cerca de 1,7 milhão de dólares para rescindir seu contrato com o clube espanhol. Seleção Argentina (2018): Após o fracasso na Copa de 2018, o treinador acertou sua saída da seleção, recebendo cerca de 1,5 milhões de dólares com a rescisão. Santos (2019): Após uma boa temporada na equipe paulista, com o vice do Brasileirão, o treinador pediu pra sair e recebeu 800 mil dólares de indenização. Sevilla (2ª passagem-2023): Sampaoli deixou a equipe espanhola perto da zona do rebaixamento e foi demitido do clube, recebendo cerca de 9 milhões de dólares com a rescisão contratual. Flamengo (2023): O treinador não teve uma temporada consistente e foi derrotado na final da Copa do Brasil sendo desligado do Rubro Negro. Recebeu cerca de 2 milhões de dólares com o rompimento.

O desligamento mais recente do treinador com o Atlético Mineiro não teve valores oficialmente divulgados. No entanto, a tendência é que Jorge Sampaoli também receba uma indenização pela rescisão contratual.

De acordo com o site Doble Amarilla, o técnico já acumula mais de 15 milhões de dólares em rescisões ao longo da carreira. O levantamento reforça a imagem de um treinador que, apesar de passagens marcadas por projetos esportivos irregulares, costuma firmar contratos com garantias financeiras sólidas ao encerrar seus ciclos nos clubes.

Sampaoli pelo Flamengo (Delmiro Junior/Gazeta Press)

