O ano começou com uma bomba que já dava indícios de explodir desde dezembro do ano passado: o Chelsea demitiu o técnico Enzo Maresca após um ano e meio à frente do clube. Naturalmente, a repercussão entre o público brasileiro se voltou para os jogadores do país que integram o jovem elenco dos Blues, como Andrey Santos, João Pedro e, sobretudo, Estêvão, principal xodó da torcida londrina.

Estêvão chegou ao Chelsea em agosto deste ano e disputou os primeiros meses no futebol europeu pelo clube sob o comando de Maresca. Nesse período, registrou a 14ª maior minutagem do elenco desde então, dado que chama a atenção por colocá-lo atrás de concorrentes diretos de posição — Pedro Neto, Alejandro Garnacho e Jamie Bynoe-Gittens —, situação considerada natural em um elenco repleto de talentos, sobretudo na função de ponta.

Fato é que o Cria da Academia conseguiu conquistar a atenção de quem acompanha seu desenvolvimento de perto e acelerar etapas raramente vencidas por um jovem que chega do Brasil, ao registrar cinco gols e uma assistência nos primeiros 21 jogos com a camisa azul de Stamford Bridge. De um gol decisivo contra o Liverpool a boas atuações diante de Arsenal e Barcelona, o atacante parecia em trajetória ascendente, mas entrou em um período de redução de oportunidades nas últimas partidas, cenário agravado por uma lesão sofrida em meados de dezembro de 2025.

Com Maresca, o camisa 41 foi utilizado como um jogador de frente versátil, capaz de atuar em diferentes funções do setor ofensivo. A maior parte das aparições ocorreu pela ponta direita, mas também desempenhou o papel de meia-atacante em suas primeiras exibições pelo clube e chegou a atuar pela ponta esquerda, como na última partida contra o Bournemouth, em 30 de dezembro, quando criou lances de perigo e sofreu o pênalti que resultou no gol de Cole Palmer.

Cole Palmer abraça Estêvão após partida contra o Liverpool, válida pela Premier League 2025/26 (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Agora, o jogador e todo o grupo aguardam uma definição o mais rápida possível sobre o substituto no comando técnico. O cenário tende a ser positivo, já que, aos olhos da torcida e da imprensa local, Estêvão já é visto como um talento geracional, com potencial considerado superior ao de seus concorrentes diretos.

Estêvão joga hoje? ⚽

Com Estêvão entre os relacionados, o Chelsea enfrenta um difícil desafio no próximo compromisso, neste domingo, diante do Manchester City, às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em partida válida pela 20ª rodada da Premier League. Os Blues ocupam a quinta colocação após perderem posições ao longo de um irregular mês de dezembro e somam, em um turno completo disputado, 30 pontos: oito vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 32 gols marcados e 21 sofridos. De forma interina, a equipe passará a ser comandada por Calum McFarlane, técnico do time sub-21 do clube.

