Defesa do Arsenal vive montanha-russa em empate contra lanterna da Premier League

Wolves e Arsenal empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira (18), em partida adiantada pela 31ª rodada da Premier League devido à final da Copa da Liga Inglesa. Na partida, a defesa dos Gunners foi protagonista, ao serem essenciais no segundo gol da equipe, mas com erro que custou a vitória contra o lanterna da competição.
O resultado preocupa, já que o Arsenal (58) pode ter a vantagem na liderança encurtada para dois pontos em caso de vitória do Manchester City (53) contra o Crystal Palace, jogo adiado devido à final da Copa da Liga Inglesa que ainda não teve data definida. Já o Wolves ainda é o 20º, com 10 pontos, 17 atrás do Nottingham Forest, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Saka centralizado
Uma das novidades na escalação de Mikel Arteta foi a utilização de Bukayo Saka como meia armador do time, com Noni Madueke na ponta esquerda. A mudança tática deu resultado logo aos cinco minutos, com o inglês aproveitando belo lançamento de Declan Rice para cabecear e abrir o placar aos Gunners.
No decorrer da partida, Saka teve participação mais discreta, principalmente com a posse da bola, ao ter dez perdas da posse de bola. Já Madueke, titular na ponta, teve uma participação pouco ativa, sem conseguir contribuir no ataque do Arsenal. No segundo tempo, Eberechi Eze entrou no lugar Madueke como armador, com Saka voltando a ponta.
Defensores do Arsenal aparecem no ataque
Com o ataque pouco inspirado do Arsenal, com desempenhos ruins de Viktor Gyökeres, Noni Madueke e Gabriel Martinelli, a defesa da equipe de Mikel Arteta teve que aparecer no ataque. Aos onze minutos do segundo tempo, Gabriel Magalhães conseguiu belo passe em profundidade para Hincapié, que invadiu a área e finalizou com categoria para marcar o gol que abriu 2 a 0.
Valentia do lanterna
Ao encarar o líder da competição, muitos times da zona de rebaixamento se retrancariam mesmo atuando dentro de casa, mas não foi o caso do Wolves. Apesar do gol cedo de Bukayo Saka, os lanternas da Premier League não se abateram e foram ao ataque. Um dos movimentos que colocou Wolverhampton mais presente no ataque foi a saída do volante Angel Gomes (lesionado) pelo centroavante Tolu, ainda no primeiro tempo.
Porém, a qualidade técnica do Wolves esbarrou na grande defesa do Arsenal, que deu poucas chances de gol. Porém, aos 16 minutos da segunda etapa, Hugo Bueno fez um golaço, de fora da área, para deixar vivo as chances de empate da equipe da casa.
Defensores do Arsenal entregam na defesa
Mesmo com a inferioridade técnica, o Wolves seguiu em busca do gol de empate. Já nos acréscimos do segundo tempo, após cruzamento de Mateus Mané, David Raya e Gabriel Magalhães bateram cabeça e a bola sobrou para Tom Edozie, que finalizou de primeira. Ricardo Calafiori tentou afastar, mas não conseguiu, gol de empate do Wolverhampton.
O próximo compromisso do Arsenal será no domingo (22), contra o Tottenham, pela 27ª rodada da Premier League. A final da Copa da Liga Inglesa será apenas no dia 22 de março, contra o Manchester City, em Wembley, na capital inglesa. Já o Wolves volta aos gramados no mesmo dia, fora de casa, contra o Crystal Palace.
