Técnico do Lyon abre o jogo sobre estreia de Endrick: 'Não está pronto'

Endrick inicia 2026 como um dos nomes mais comentados do futebol europeu após aceitar o desafio de um empréstimo de seis meses ao Lyon, da França, em busca de maior minutagem do que teve no Real Madrid, da Espanha. A decisão despertou grande expectativa entre torcedores que acompanham sua trajetória desde os tempos de Palmeiras e desejam vê-lo em campo o quanto antes. No entanto, segundo a avaliação de Paulo Fonseca, o atacante precisa de tempo, pois ainda não reúne condições de atuar durante os 90 minutos.

O treinador já pôde contar com Endrick nos primeiros treinamentos do clube neste início de ano e aprovou o desempenho apresentado, ao destacar que o elenco o recebeu bem e que o processo de adaptação segue em bom andamento. No entanto, ressaltou a necessidade de cautela do ponto de vista físico.

— Eu o acho muito bom. Ele começou os treinamentos nesta semana, a adaptação está indo muito bem. É um jogador de quem precisamos, ele é diferente. Todo o grupo o recebeu muito bem. Conversei com ele, ele está muito satisfeito e nós também estamos satisfeitos por tê-lo conosco, com sua qualidade — disse Fonseca, em entrevista coletiva.

— Ele está bem fisicamente, trabalhou em Madrid, mas não está pronto para jogar 90 minutos. Ele fez bons treinamentos, está motivado — finalizou.

Emprestado pelo Madrid até junho de 2026, em negociação fechada por 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões, pela cotação atual), Endrick ainda não passou pela apresentação oficial, apesar de ter sido anunciado como reforço em 23 de dezembro. A expectativa é que o evento ocorra nesta segunda-feira (5).

Assim, a expectativa é que o jogador de 19 anos faça a estreia apenas no dia 11 de janeiro, pela Copa da França, diante do Lille, às 17h (de Brasília). O Lyon, inclusive, vem de resultado positivo no sábado (3), quando venceu o Monaco fora de casa por 3 a 1, em partida válida pela 17ª rodada da Ligue 1, com gol do brasileiro Abner Vinícius, responsável por fechar o placar. Na tabela, a equipe ocupa a quinta colocação, com 30 pontos, fruto de nove vitórias, três empates e cinco derrotas, além de 25 gols marcados e 17 sofridos.

