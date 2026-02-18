A rosa e os espinhos de Vini Jr: 20 episódios de injúria racial e uma luta que não tem fim

Conteúdo Especial

Na noite de terça-feira (17), no Estádio da Luz, em Lisboa, Vini Jr marcou um golaço na vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 1 a 0, pelos playoffs da Champions League. A obra de arte dentro de campo, no entanto, foi manchada por mais um episódio de injúria racial.

O atacante brasileiro afirmou ter sido chamado de "macaco" por Gianluca Prestianni, meia argentino do Benfica, em denúncia feita à arbitragem durante o confronto. O árbitro François Letexier acionou o protocolo antirracismo da Uefa, e o jogo ficou paralisado por dez minutos.

A cena lamentável não é o primeira na carreira de Vini Jr desde que se tornou protagonista no futebol europeu. Com o ocorrido desta terça-feira, o brasileiro acumula 20 episódios de injúria racial, uma realidade que ele enfrenta há oito anos na Europa.

Desde que chegou ao Real Madrid, em 2018, Vini Jr viu sua trajetória de sucesso ser atravessada por um problema estrutural: o racismo nos estádios. Foram 20 incidentes documentados, entre ofensas verbais, gestos, ataques virtuais e até mesmo um boneco enforcado. A cada novo caso, uma certeza: a luta do craque extrapola as quatro linhas.

Kylian Mbappé, companheiro de equipe, deu detalhes do que viu em Lisboa. Em entrevista à repórter Tati Mantovani, da "TNT Sports", o francês revelou que Prestianni chamou Vini Jr de macaco cinco vezes, escondendo o rosto com a camisa para que as câmeras não captassem.

– No momento de tensão, o camisa 25 do Benfica usou palavras inaceitáveis. Ele levantou a camisa à boca para que as câmeras não captassem o que ele dizia e chamou o Vini Jr de macaco cinco vezes. Eu, Vini Jr e os jogadores do Real Madrid perdemos o controle e não queríamos voltar a jogar. Isso é inaceitável – afirmou Mbappé.

Árbitro aciona protocolo antirracismo após denúncia de Vini Jr no jogo entre Benfica e Real Madrid pela Champions (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Prestianni negou as acusações. O Benfica saiu em defesa do atleta alegando que, pela distância, os jogadores do Real Madrid não poderiam ter ouvido o que foi dito. A Uefa abriu investigação oficial sobre o caso, e o argentino pode pegar até dez jogos de suspensão se for condenado.

O legado de Vini Jr na Europa: uma linda rosa cheia de espinhos

Desde que desembarcou em Madrid, Vini Jr construiu um legado que poucos alcançaram. Duas Champions League conquistadas, protagonismo no maior clube do mundo e o posto de rosto da principal competição de clubes do planeta após a saída de Cristiano Ronaldo da Europa. Para além das quatro linhas, tornou-se símbolo global na luta contra o racismo, ao lado de nomes como Pelé, Eusébio e Rashford. É uma trajetória bonita, digna de uma rosa que floresce em solo estrangeiro. Mas essa rosa tem espinhos. E eles machucam.

Os episódios de injúria racial contra Vini Jr começaram muito antes do jogo em Lisboa. O primeiro caso registrado aconteceu em outubro de 2021, no Camp Nou, durante um Clásico contra o Barcelona. Um torcedor gritou "macaco" quando ele foi substituído. O caso foi arquivado porque a polícia não conseguiu identificar o autor.

Em março de 2022, torcedores do Mallorca imitaram sons de macaco e gritaram "vai pegar bananas" para ele. Os tribunais consideraram os sons "detestáveis", mas não tomaram nenhuma ação por entenderem que não havia "dimensão criminal".

Em setembro do mesmo ano, Pedro Bravo, chefe da Associação Espanhola de Agentes de Futebol, disse no programa "El Chiringuito" que Vini Jr deveria "parar de se comportar como um macaco". A declaração gerou indignação mundial, especialmente no Brasil. Bravo pediu desculpas, mas nenhuma punição foi aplicada.

Ainda em setembro de 2022, torcedores do Atlético de Madrid cantaram "Vinícius, você é um macaco" do lado de fora do estádio Metropolitano. Os promotores não apresentaram acusações, argumentando que a cantoria durou apenas alguns segundos.

O ano de 2023 foi o mais violento para o brasileiro. Em janeiro, uma boneca vestindo a camisa de Vini Jr foi encontrada pendurada em uma ponte em Valdebebas, próximo ao centro de treinamento do Real Madrid. Quatro membros do grupo radical Frente Atlético foram condenados a penas de prisão entre 14 e 22 meses, posteriormente convertidas em multas e ordens de restrição.

Em fevereiro, um torcedor do Mallorca voltou a chamá-lo de macaco. Foi identificado e suspenso por três anos. No mesmo mês, em Pamplona, um torcedor do Osasuna foi flagrado gritando insultos racistas após um gol. O caso foi arquivado porque o autor não foi identificado.

Março de 2023 trouxe novos episódios. No estádio do Betis, cânticos racistas foram detectados nas arquibancadas. A polícia identificou um indivíduo, e o caso segue na Justiça. No Camp Nou, gritos de "macaco" e "Vinícius, morra" ecoaram durante mais um Clásico. Um ano depois, nenhum desdobramento.

O ponto de virada aconteceu em 21 de maio de 2023, no estádio Mestalla, durante jogo contra o Valencia. Vini Jr confrontou torcedores que o insultavam. Mais tarde, na prorrogação, foi expulso após uma discussão. Em junho de 2024, três torcedores foram condenados a oito meses de prisão e dois anos afastados dos estádios – a primeira condenação criminal por racismo no futebol espanhol.

Vini Jr, no duelo entre Real Madrid e Valencia, em 2023 (Foto: JOSE JORDAN/AFP)

Ainda em 2023, em setembro, uma menina de oito anos sofreu um ataque de ansiedade após ser alvo de insultos racistas por usar a camisa de Vini Jr do lado de fora do Metropolitano. Um torcedor foi preso em fevereiro de 2024. Em outubro, um torcedor do Sevilla foi expulso após fazer gestos de macaco. Vini Jr relatou que uma criança também estava fazendo os mesmos gestos.

Em março de 2024, em seu retorno ao Mestalla, Vini Jr foi vaiado intensamente. Marcou dois gols e celebrou com o punho erguido. No mesmo mês, antes de um jogo da Champions entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, cânticos de "Vinícius, chimpanzé" foram entoados. O Real Madrid denunciou o caso. Dias depois, em Pamplona, gritos de "Vinícius, morra" levaram o clube a acusar o árbitro de omitir os insultos em seu relatório.

Em setembro de 2024, quatro pessoas foram presas por incitar campanha de ódio nas redes sociais contra Vini Jr durante o dérbi contra o Atlético de Madrid.

Em fevereiro de 2025, durante semifinal da Copa do Rei contra a Real Sociedad, um torcedor fez gestos de macaco em direção ao brasileiro. O protocolo foi acionado.

Em janeiro de 2026, na estreia de Álvaro Arbeloa como técnico do Real Madrid, torcedores do Albacete lançaram insultos racistas contra Vini Jr. La Liga condenou o caso. E agora, em fevereiro de 2026, o episódio em Lisboa completa a lista de 20 incidentes.

Em muitos desses episódios, as autoridades locais e os próprios clubes demoraram a agir. As punições, quando vieram, foram tardias ou insuficientes. O caso do boneco enforcado, por exemplo, terminou com penas convertidas em multas. As ofensas no Camp Nou, em 2021 e 2023, seguem sem solução. Os cânticos no Metropolitano, em setembro de 2022, foram arquivados porque duraram "apenas alguns segundos".

"Sou algoz de racistas"

A reação de Vini Jr aos ataques também mudou ao longo dos anos. No início, tentou ignorar. Depois, passou a denunciar. Hoje, enfrenta. Em junho de 2024, após a condenação dos torcedores do Valencia, publicou:

"Muitas pessoas me pediram para ignorar, outras disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas 'jogar futebol'. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Sou algoz de racistas. Esta primeira condenação criminal na história da Espanha não é para mim. É para todos os negros."

A postura combativa rendeu a Vini Jr o posto de símbolo global na luta contra o racismo. Em fevereiro de 2024, foi nomeado Embaixador da Boa Vontade da Unesco por seu trabalho com a educação no Brasil. A lei Vinicius Jr, que combate o racismo em eventos esportivos, foi aprovada no país em 2023.

Mas o preço é alto. Em março de 2024, em entrevista coletiva, o atacante apareceu com os olhos marejados ao falar sobre os ataques. "Tenho cada vez menos vontade de jogar", admitiu. "É irritante ter que falar sempre sobre racismo, mas estou preparado para fazê-lo, desde que seja necessário."

O mais recente episódio em Lisboa escancara que, apesar dos avanços jurídicos e institucionais, o problema persiste. A Uefa abriu investigação. Prestianni pode ser punido. Mas, para Vini Jr, a sensação é de déjà vu.

"Racistas são, acima de tudo, covardes", escreveu o brasileiro nas redes sociais após o jogo. "Nada do que aconteceu hoje é novo na minha vida."

A rosa que Vini Jr cultiva na Europa é cada vez mais bonita. São duas Champions, o protagonismo no Real Madrid, o posto de rosto da principal competição de clubes do mundo, a luta antirracista que o coloca ao lado de gigantes da história. Mas os espinhos continuam ali, pontiagudos, perfurando a cada novo episódio. O de Lisboa foi o 20º. Não se sabe qual será o próximo. Sabe-se, no entanto, que enquanto houver racismo nos estádios, Vini Jr estará lá para enfrentá-lo. Com gols, com danças, com palavras. E, quando necessário, com o punho cerrado.

