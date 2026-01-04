Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (2), Pep Guardiola comentou pela primeira vez a demissão de Enzo Maresca do Chelsea. O treinador do Manchester City, que verá sua equipe enfrentar os londrinos neste domingo (4) sem a presença do antigo pupilo no banco adversário, lamentou a decisão da diretoria dos Blues e exaltou as qualidades do técnico italiano.

— Do meu ponto de vista, o Chelsea perdeu um treinador incrível e uma pessoa incrível — declarou Guardiola. O catalão também aproveitou o momento para ressaltar a estabilidade que desfruta em Manchester, contrastando com a rotatividade em Stamford Bridge.

— Isso só confirma a sorte que tenho de estar neste clube. Meu clube é extraordinário — pontuou, ao lembrar o apoio que recebeu da diretoria do City mesmo em momentos de jejum de vitórias na temporada passada.

Guardiola na beira de campo em Manchester City x Wydad Casablanca no Mundial (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Futuro e sucessão

A saída de Maresca do Chelsea reacendeu rumores na imprensa inglesa de que ele seria o favorito para assumir o City caso Guardiola decida não renovar seu vínculo, que vai até junho de 2027. Questionado sobre se o clube já estaria considerando o italiano como seu sucessor, Pep foi evasivo.

— Não faço ideia, mas tenho quase certeza de que vocês têm mais informações do que eu — comentou o espanhol. Sobre sua própria permanência, o treinador adotou um tom bem-humorado, mas firme, diante da insistência dos jornalistas sobre sua saída ao final da próxima temporada.

— Tenho contrato e já disse isso um milhão de vezes! Sei que estão cansados de mim após 10 anos. Um dia eu vou embora, prometo, mas ainda estou feliz aqui e quero lutar com meu time — desabafou.

Técnico do Chelsea, Maresca comemora título do Mundial de Clubes (Foto: Buda Mendes/AFP)

Preparação para o clássico

O Manchester City chega para o duelo contra o Chelsea sob pressão, após empatar sem gols com o Sunderland na rodada de Ano Novo e ver o Arsenal abrir quatro pontos de vantagem na liderança. Guardiola minimizou a perda de pontos, ironizando a pergunta de um repórter ao afirmar que o time levou um ponto ao invés de perder dois.

O clássico deste domingo, marcado para as 14h30 (horário de Brasília), terá o Chelsea sob o comando interino de Calum McFarlane. Enquanto o City busca reduzir a distância para o topo da tabela, os londrinos tentam se reorganizar em meio ao turbilhão administrativo provocado pela saída de Maresca.

Manchester City e Chelsea em jogo pela Premier League 2024/25 (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

