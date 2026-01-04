Rivais locais, PSG e Paris FC se reencontram após 47 anos na Ligue 1

Apesar de dividirem a mesma cidade e terem estádios separados por poucos metros, PSG e Paris FC voltam a se enfrentar neste domingo (4) após 47 anos. O duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Francês será disputado no Parc des Princes, a partir das 16h45 (de Brasília), e marca apenas o terceiro confronto entre os clubes em competições oficiais desde a separação que deu origem ao Paris Saint-Germain, no fim da década de 1960.

Segundo levantamento do site "oGol", especializado em estatísticas e histórico de confrontos, PSG e Paris FC se enfrentaram apenas duas vezes ao longo da história, ambas em 1978, com dois empates. A última vez que os clubes dividiram a primeira divisão francesa foi na temporada 1978/79, antes de o Paris FC perder no cenário nacional e o rival se consolidar no país.

O retorno do Paris FC à Ligue 1 acontece em um novo contexto institucional. No fim de 2024, o clube foi adquirido por um grupo liderado pela família Arnault, controladora do conglomerado LVMH, que passou a deter 52,4% das ações por meio da holding esportiva Agache.

O projeto conta ainda com a Red Bull como sócia minoritária, com 10,6%, responsável pelo suporte esportivo, enquanto o presidente Pierre Ferracci e a holding BRI Sports dividem os 37% restantes. O plano prevê que, até 2027, a família Arnault amplie sua participação para 80%, com a Red Bull chegando a 15%.

O confronto simboliza não apenas o reencontro entre dois clubes da capital francesa, mas também um novo capítulo da rivalidade. Os clubes seguiram caminhos distintos após a separação que originou o PSG, oficialmente criado em 1970 e, agora, quase cinco décadas depois do último duelo, voltam a dividir o gramado em um cenário de renovadas ambições para o futebol parisiense.

Estádio do PSG e do Paris FC são separados apenas por uma rua (Foto: Reprodução/Twitter/@ActuFoot_)

PSG x Paris FC

Maior campeão nacional, com 13 títulos, e atual tetracampeão consecutivo, o PSG chega à rodada ocupando a vice-liderança da Ligue 1, atrás do Lens. A equipe comandada por Luis Enrique tenta se aproximar do topo da tabela diante do rival local, que retornou à elite do futebol francês nesta temporada depois de 46 anos longe da primeira divisão.

Dentro de campo, o PSG terá desfalques importantes para o clássico. Matvey Safonov, Quentin Ndjantou, Lee Kang-In, Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye estão fora por lesão ou convocação para a Copa Africana de Nações. Na ausência de Hakimi, Luis Enrique tem utilizado Zaïre-Emery como lateral-direito.

O Paris FC também não contará com Samir Chergui, Ilan Kebbal, Jean-Philippe Krasso, Moses Simon e Hamari Traoré, todos convocados para a competição continental, enquanto Pierre-Yves Hamel e Pierre Lees-Melou são dúvidas por problemas físicos.

