Após divergências, Enzo Maresca não é mais treinador do Chelsea

O Chelsea anunciou, nesta quinta-feira (1), que Enzo Maresca não é mais treinador do clube. Em comum acordo, o treinador italiano deixa o clube após uma temporada e meia, com dois títulos no período e uma quarta colocação na Premier League na temporada passada. Em dezembro, além de resultados abaixo do esperado, o técnico entrou em rota de colisão com a diretoria e teve conversas com o Manchester City.

Comunicado oficial do Chelsea

"O Chelsea Football Club e o treinador Enzo Maresca se separaram. Durante sua passagem pelo Clube, Enzo liderou a equipe rumo ao sucesso na Conference League e no Mundial de Clubes da Fifa. Essas conquistas permanecerão como parte importante da história recente do Clube, e agradecemos suas contribuições. Com objetivos importantes ainda em disputa em quatro competições, incluindo a classificação para a Liga dos Campeões, Enzo e o clube acreditam que uma mudança oferece à equipe a melhor chance de retomar o rumo certo na temporada. Desejamos tudo de bom para o futuro de Enzo."

Motivos da saída

A queda de Maresca, embora chocante pela rapidez — ele foi eleito Treinador do Mês em novembro —, foi impulsionada por uma combinação de resultados ruins e tensões internas. A relação entre o treinador e a diretoria azedou publicamente em meados de dezembro, quando Maresca declarou ter vivido "as piores 48 horas" no clube após uma vitória contra o Everton, citando falta de apoio interno.

Além disso, segundo o "The Athletic", o treinador informou o Chelsea em duas ocasiões (outubro e dezembro) sobre conversas com representantes do Manchester City, posicionando-se como candidato à sucessão de Pep Guardiola. Essa postura gerou desconfiança e instabilidade.

Maresca em coletiva na véspera do jogo contra o Fluminense, pelo Mundial (Foto: Franck Fife/AFP)

Em campo, a equipe venceu apenas dois dos últimos nove jogos. O estopim foi o empate contra o Bournemouth, na terça-feira (30), onde Maresca foi vaiado e ouviu gritos de "você não sabe o que está fazendo" ao substituir o astro Cole Palmer. Atualmente, o time está em 5º lugar na Premier League, 15 pontos atrás do líder Arsenal. O Chelsea viveu o pior mês de dezembro nas últimas temporadas, ao somar apenas oito pontos em 18 possíveis na Premier League e ser derrotado pela Atalanta na Champions League.

Maresca deixa o Chelsea após um ano e meio no cargo. O treinador italiano teve 90 jogos, com 55 vitórias, 15 empates e 20 derrotas. Neste tempo, conquistou a Conference League e o Mundial de Clubes.

Enzo Maresca ergue troféu de campeão do Mundial de Clubes (Foto: Angela Weiss/AFP)

Sucessor

A diretoria do Chelsea, sob o comando da Clearlake Capital e Todd Boehly, busca um substituto que se adapte à estrutura existente, sem exigir reformulações drásticas no elenco ou no estilo de jogo. O clube mantém o foco em terminar no G4 e competir nas copas. Liam Rosenior, treinador do Strasbourg, surge como um nome forte, já que conhece a filosofia dos proprietários e vem impressionando na França.

O Chelsea enfrenta uma maratona de nove jogos apenas neste mês de janeiro, incluindo semifinais da Copa da Liga contra o Arsenal e decisões na Champions League, o que exige uma definição rápida para o comando técnico. O clube ainda não revelou quem será o treinador interino durante a indefinição.

Reece James comemora gol do Chelsea sobre o Newcastle (Foto: Andy Buchanan/AFP)

