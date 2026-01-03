Manchester City x Chelsea: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 20ª rodada
Manchester City e Chelsea se enfrentam neste domingo (4), às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), pela 20ª rodada da Premier League 2025/26. O clássico terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Manchester City entra em campo buscando se recuperar do empate sem gols contra o Sunderland na última rodada, que permitiu ao líder Arsenal abrir vantagem. A equipe de Pep Guardiola ocupa a vice-liderança com 41 pontos e aposta na força do Etihad Stadium e no faro de gol de Haaland para voltar a vencer. O time tem desfalques importantes, como John Stones e Kovacic, além de jogadores na Copa Africana de Nações.
O Chelsea, por sua vez, vive um momento de turbulência. Na 5ª colocação com 30 pontos, os Blues não vencem há três jogos e acabam de passar por uma mudança no comando técnico com a saída de Enzo Maresca. Sob comando interino, o time londrino tenta surpreender o rival fora de casa e conta com os jovens talentos, como Estêvão e Cole Palmer, para buscar a reabilitação.
Tudo sobre o jogo entre Manchester City x Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Chelsea
20ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩 Assistentes: Stuart Burt, Nick Greenhalgh e Simon Hooper (quatro árbitro)
📺 VAR: Darren England (VAR) e Dan Robathan (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e Aké (O'Reilly); Rodri (Nico González), Bernardo Silva e Foden; Doku (Reijnders), Cherki e Haaland.
🔵🔵 Chelsea (Técnico: Interino / Calum McFarlane)
Robert Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah e Malo Gusto; Enzo Fernández e Andrey Santos; Estêvão, Cole Palmer e Garnacho (Pedro Neto); Delap.
