Atlético de Madrid empata com Brugge na Champions, e não esconde prioridade na Copa do Rei
Apesar do bom desempenho em jogos eliminatórios, equipe de Diego Simeone vive dificuldades em La Liga
Atlético de Madrid e Club Brugge empataram por 3 a 3 nesta quarta-feira (18), na Bélgica, no jogo de ida dos playoffs da Champions League, e disputam por uma vaga na próxima fase no jogo da volta. Apesar de ter a chance de avançar jogando em casa, o clube definiu a Copa do Rei como prioridade absoluta na reta final da temporada.
Segundo informações da imprensa espanhola, o clube colchonero entende que o caminho mais curto para um título e para a vaga na próxima Liga dos Campeões passa pelo confronto decisivo contra o Barcelona na semifinal, e uma briga pelo título. Mesmo com gols de Julián Álvarez, Lookman e gol contra de Ordóñez, o Atleti teve complicações e não conseguiu levantar vantagem para o jogo de volta da Champions no Riyadh Metropolitano.
Diego Simeone foi comunicado pelo presidente Enrique Cerezo e por outros dirigentes de que o foco deve estar concentrado na classificação diante do Barcelona e, consequentemente, na conquista da Copa do Rei. Internamente, a avaliação é de que a disputa de La Liga está praticamente encerrada para o Atlético, quarto colocado com 45 pontos, 15 atrás do líder Real Madrid.
Na Champions, embora decida em casa contra o Brugge e ainda tenha chances de avançar às oitavas de final, o clube reconhece que o torneio continental não oferece garantias. O cenário é diferente na Copa do Rei: no jogo de ida da semifinal, o Atlético goleou o Barcelona por 4 a 0 no Metropolitano, abrindo vantagem expressiva antes da partida de volta, marcada para 3 de março.
A atuação dominante diante do rival catalão reforçou a imagem de um time competitivo em mata-matas, característica histórica das equipes de Simeone. Pela primeira vez em cinco anos, a sensação no clube é de proximidade real com um título.
Diante desse contexto, alguns dos principais jogadores deverão ser poupados nas próximas partidas para chegar em melhores condições ao confronto decisivo contra o Barcelona.
Como foi Club Brugge x Atlético de Madrid?
O primeiro tempo foi equilibrado em volume de jogo, com o Club Brugge chegando com frequência ao ataque, principalmente em finalizações de Onyedika e nas investidas de Diakhon pelo lado esquerdo. O Atlético de Madrid, por outro lado, foi mais eficiente. Aos 7 minutos, após toque de braço de Seys dentro da área, a arbitragem marcou pênalti, e Julián Álvarez cobrou no canto direito, sem reação de Mignolet, para abrir o placar.
Mesmo com maior presença ofensiva do Brugge em alguns momentos, o Atlético ampliou no último lance da etapa inicial. Aos 48 minutos, Álvarez cobrou escanteio fechado, Griezmann desviou, e Lookman apareceu livre para completar no segundo pau, levando os espanhóis em vantagem ao intervalo.
No segundo tempo, o Club Brugge reagiu rapidamente. Aos 5 minutos, Tsolis cobrou escanteio, Tresoldi cabeceou, Oblak fez a defesa, mas, no rebote, Onyedika marcou também de cabeça. Aos 14, Diakhon foi ao fundo e cruzou para Tresoldi finalizar com o pé direito para empatar. Na reta final, Ordóñez tentou se antecipar e marcou contra para o Brugge e deixando o Atlético em vantagem para o jogo da volta.
