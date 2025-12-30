menu hamburguer
Estevão vira assunto em rodada da Premier League: 'Não sabia'

Brasileiro foi destaque do Chelsea

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/12/2025
18:56
Estevão foi destaque de partida do Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)
imagem cameraEstevão foi destaque de partida do Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)
O Chelsea empatou com o Bournemouth por 2 a 2, nesta terça-feira (30), pela 19 rodada da Premier League. Apesar do resultado, o atacante Estevão conseguiu ser um dos destaques da partida pelo lado dos Blues.

➡️ Jornal europeu destaca poder do Flamengo no mercado: 'Outro planeta'

Durante os 90 minutos do confronto, o brasileiro roubou a cena ao conseguir jogadas individuais que arrancaram gritos dos torcedores no Stamford Bridge. Além disso, a participação de Estevão foi crucial pelo resultado. Ele foi o responsável por sofrer o pênalti que originou o primeiro gol do Chelsea.

O meia Cole Palmer foi o responsável por converter a cobrança, aos 15 minutos da primeira etapa. Naquele momento, o gol deixava a partida empatada por 1 a 1. Posteriormente, Estevão seguiu sendo destaque com jogadas impactantes.

A atuação do brasileiro repercutiu nas redes sociais. Torcedores e fãs nacionais e europeus do jogador reagiram aos lances do atleta. Veja abaixo:

Torcedores reagiram a momentos de Estevão

Tradução: "Não sabia que o Estevão sabia provocar. Mandando beijo para o Jiménez".

Tradução: "Somente fãs de Estevão Willian podem curtir e compartilhar isso. Que jogador".

Estêvão, do Chelsea, ajoelhado (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Estêvão, do Chelsea, ajoelhado (Foto: Adrian Dennis / AFP)

