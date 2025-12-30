Estevão vira assunto em rodada da Premier League: 'Não sabia'

O Chelsea empatou com o Bournemouth por 2 a 2, nesta terça-feira (30), pela 19 rodada da Premier League. Apesar do resultado, o atacante Estevão conseguiu ser um dos destaques da partida pelo lado dos Blues.

Durante os 90 minutos do confronto, o brasileiro roubou a cena ao conseguir jogadas individuais que arrancaram gritos dos torcedores no Stamford Bridge. Além disso, a participação de Estevão foi crucial pelo resultado. Ele foi o responsável por sofrer o pênalti que originou o primeiro gol do Chelsea.

O meia Cole Palmer foi o responsável por converter a cobrança, aos 15 minutos da primeira etapa. Naquele momento, o gol deixava a partida empatada por 1 a 1. Posteriormente, Estevão seguiu sendo destaque com jogadas impactantes.

A atuação do brasileiro repercutiu nas redes sociais. Torcedores e fãs nacionais e europeus do jogador reagiram aos lances do atleta. Veja abaixo:

Torcedores reagiram a momentos de Estevão

Tradução: "Não sabia que o Estevão sabia provocar. Mandando beijo para o Jiménez".

Tradução: "Somente fãs de Estevão Willian podem curtir e compartilhar isso. Que jogador".