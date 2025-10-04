Estêvão vira herói, e Chelsea vence Liverpool na Premier League
Brasileiro marca primeiro gol com a camisa dos Blues
Com Estêvão saindo do banco e virando herói, o Chelsea venceu o Liverpool por 2 a 1, pela 7ª rodada da Premier League, neste sábado (4), no Stamford Bridge. Moisés Caicedo abriu o placar com um golaço na etapa inicial, enquanto Gakpo deixou tudo igual no segundo tempo. Nos acréscimos, Estêvão recebeu cruzamento de Cucurella e marcou o gol da vitória dos Blues.
Com o resultado, o Chelsea chegou aos 11 pontos e subiu para a 6ª colocação da Premier League. Por outro lado, o Liverpool permanece com 15 pontos, mas caiu para a vice-liderança devido a vitória do Arsenal sobre o West Ham por 2 a 0.
Como foi Chelsea x Liverpool?
Na etapa inicial, Chelsea e Liverpool fizeram um início de jogo truncado até que Moisés Caicedo fez uma grande jogada individual na intermediária de ataque e soltou uma bomba para marcar um golaço pelos Blues aos 13 minutos. Na sequência, a equipe de Enzo Maresca quase ampliou o placar após uma cobrança de escanteio ensaiada em que Garnacho foi acionado na entrada da área e carimbou a trave de Mamardashvili. Os Reds responderam no final com Isak recebendo cruzamento, mas cabeceando por cima da meta de Robert Sánchez.
No segundo tempo, o Liverpool voltou pressionando em busca de um resultado melhor, mas Salah desperdiçou duas grandes chances nos minutos iniciais. E aos 17 minutos, Isak recebeu um cruzamento na área, ajeitou para Gakpo, que chegou finalizando de primeira para deixar tudo igual. Na reta final, o Chelsea quase chegou a vitória em duas chegadas seguidas com Bynoe-Gittens e Estêvão, mas ambos pararam em duas grandes defesas de Mamardashvili, que garantiu a igualdade no marcador. Nos acréscimos, Estêvão colocou uma cabeça na cabeça de Enzo Fernández, que carimbou a trave. E nos minutos finais, o brasileiro recebeu um cruzamento rasteiro de Cucurella e tocou de carrinho para o fundo das redes para garantir a vitória dos Blues.
Estêvão é ovacionado em Chelsea x Liverpool
Fora da equipe titular, Estêvão entrou na partida aos 29 minutos do segundo tempo e foi responsável por mudar o jogo. O brasileiro criou diversas oportunidades para seus companheiros e foi o responsável pelo gol da vitória do Chelsea sobre o Liverpool, além de ter marcado seu primeiro gol na nova equipe em jogos oficiais.
