Nesta quarta-feira (18), o Newcastle aplicou a segunda maior goleada da história dos playoffs da Champions League ao vencer o Qarabag por 6 a 1, no Azerbaijão, e praticamente garantiu vaga nas oitavas de final. O placar elástico, por si só, já seria impressionante. Mas um detalhe chama ainda mais atenção: Bruno Guimarães, capitão e principal referência técnica da equipe, não esteve em campo. O brasileiro, que se recupera de lesão na coxa esquerda, viu das arquibancadas a equipe construir uma vantagem histórica longe de casa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O domínio do Newcastle foi avassalador. Aos três minutos, Anthony Gordon já havia aberto o placar. Aos oito, Thiaw ampliou. Antes do intervalo, Gordon marcou mais três vezes – aos 32, 33 e 45+1 – e se tornou o grande nome da goleada. O Qarabag, que na fase de liga havia vencido times como Frankfurt e Benfica, além de empatado com o Chelsea, não suportou a pressão dos Magpies e sofreu a segunda pior goleada dos playoffs para as oitavas da Champions, atrás apenas do 7 a 0 do PSG sobre o Brest.

continua após a publicidade

Ingressos Champions Assista jogos da Champions League no estádio!

Bruno Guimarães: ausência pesa – e a exceção impressiona

A temporada do Newcastle tem sido marcada por oscilações. A equipe chegou aos playoffs após um tropeço na fase de liga, com um empate contra o PSG que custou a vaga direta nas oitavas. Para piorar, Bruno Guimarães sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e deve ficar afastado dos gramados por oito a dez semanas. O prazo acendeu um alerta não apenas no clube inglês, mas também na Seleção Brasileira, já que o volante é considerado peça fundamental nos planos de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

No Newcastle, a ausência de Bruno é sentida de forma recorrente. Desde sua estreia pelo clube, os números escancaram a dependência da equipe em relação ao camisa 39. Com ele em campo, são 189 jogos, 102 vitórias, 36 empates e 51 derrotas – um aproveitamento de 60%. O time marca 1,8 gol por jogo, converte 42% das grandes chances criadas e mantém 51,2% de posse de bola.

continua após a publicidade

Sem Bruno Guimarães, porém, o cenário muda drasticamente. Em 14 partidas sem o brasileiro, o Newcastle soma apenas duas vitórias, seis empates e seis derrotas – aproveitamento de 29%. A produção ofensiva cai para 0,9 gol por jogo, a conversão de grandes chances despenca para 23%, e a posse de bola recua para 47,9%. A equipe também passa a sofrer mais: são 2,9 grandes chances cedidas por partida, contra 1,8 com Bruno em campo.

Bruno Guimarães comemorando o gol marcado na Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)

A imprensa britânica já havia destacado o impacto da ausência do brasileiro após a derrota para o Aston Villa, no fim de janeiro. Na ocasião, o técnico Eddie Howe comentou a falta do capitão.

– Apenas achei que sentimos falta da visão de futuro do Bruno. Ele sempre quer passar a bola para frente e está sempre buscando um passe criativo. Deu para ver que sentimos falta disso hoje – afirmou o treinador.

A goleada sobre o Qarabag, portanto, representa uma exceção. Sem seu principal jogador, o Newcastle não apenas venceu, mas aplicou uma das maiores goleadas da história dos playoffs da Champions. E o protagonismo da noite teve um nome: Anthony Gordon.

Sem Bruno Guimarães, outro personagem assume o protagonismo do Newcastle

Se a ausência de Bruno Guimarães costuma pesar, a noite em Baku mostrou que o Newcastle tem outras armas. Anthony Gordon, que vinha de uma temporada irregular na Premier League – com três gols e duas assistências em 20 jogos –, viveu uma noite histórica na Champions League.

O inglês de 24 anos marcou quatro gols nos primeiros 45 minutos e se tornou apenas o segundo jogador na história da competição a balançar as redes quatro vezes na etapa inicial. Antes dele, apenas Luiz Adriano havia alcançado o feito, em outubro de 2014, pelo Shakhtar Donetsk contra o Bate Borisov.

A atuação colocou Gordon em um seleto grupo. Ele é o primeiro jogador do Newcastle a marcar quatro gols em uma partida europeia e se tornou o maior artilheiro do clube na história da Champions League, com 12 gols na competição – superando Alan Shearer. Além disso, é o segundo maior goleador da Champions na temporada, atrás apenas de Kylian Mbappé.

O desempenho continental de Gordon contrasta com sua produção no Campeonato Inglês. Enquanto na Premier League ele soma três gols em 20 jogos, na Champions são 12 gols em nove partidas – uma média superior a um gol por jogo. O feito o colocou no centro das atenções e, por uma noite, fez o Newcastle esquecer a ausência de seu capitão.

A classificação está encaminhada, mas a preocupação com Bruno Guimarães segue. O brasileiro corre contra o tempo para recuperar-se a tempo da reta final da temporada e, principalmente, da Copa do Mundo. Até lá, o Newcastle precisará encontrar formas de vencer sem seu principal jogador. A goleada sobre o Qarabag mostrou que é possível. Mas os números e o histórico recente indicam que, sem Bruno, a equipe de Eddie Howe ainda precisa provar que pode repetir atuações como a de Baku com mais frequência.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.