Bahia está escalado para visitar o O'Higgins na Libertadores
Esquadrão visita o adversário nesta quinta-feira (18)
O Bahia está escalado para o duelo diante do O'Higgins, nesta quarta-feira (18), no Estádio El Teniente (CHI), às 19h (de Brasília), pela segunda fase da Copa Libertadores. Este será o jogo de ida de tal etapa do torneio.
Mandante no confronto, o O'Higgins vem de derrota por 2 a 1 para o Limache-CHI, pelo campeonato nacional. Esta é a quinta ida dos chilenos à Libertadores.
Do outro lado, o Bahia chega buscando uma nova participação na fase de grupos do torneio. Em seu último jogo, pelo Estadual, a equipe treinada por Rogério Ceni ficou no 2 a 2 contra a Jacuipense.
Assim, o Bahia de Rogério Ceni está escalado com o seguinte 11 inicial: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Erick; Kike Olivera, Willian José e Ademir.
Do outro lado, o O'Higgins de Lucas Bovaglio vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Pavez; Ogaz, González, Bryan Rabello, Leiva e Martin Sarrafiore; Castillo.
✅ FICHA TÉCNICA
O'HIGGINS X BAHIA
COPA LIBERTADORES – SEGUNDA FASE (JOGO DE IDA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio El Teniente, em Rancagua (Chile);
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming);
🟨 Árbitro: Alberto Feres (URU);
🚩 Assistentes: Andres Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU);
🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU).
⚽ ESCALAÇÕES
O'HIGGINS: Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Pavez; Ogaz, González, Bryan Rabello, Leiva e Martin Sarrafiore; Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.
BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Erick; Kike Olivera, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
