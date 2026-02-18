menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBahia

Bahia está escalado para visitar o O'Higgins na Libertadores

Esquadrão visita o adversário nesta quinta-feira (18)

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 18/02/2026
18:10
O Bahia enfrenta o O'Higgins nesta quarta-feira (Foto: divulgação/EC Bahia)
imagem cameraO Bahia enfrenta o O'Higgins nesta quarta-feira (Foto: divulgação/EC Bahia)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bahia está escalado para o duelo diante do O'Higgins, nesta quarta-feira (18), no Estádio El Teniente (CHI), às 19h (de Brasília), pela segunda fase da Copa Libertadores. Este será o jogo de ida de tal etapa do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mandante no confronto, o O'Higgins vem de derrota por 2 a 1 para o Limache-CHI, pelo campeonato nacional. Esta é a quinta ida dos chilenos à Libertadores.

Do outro lado, o Bahia chega buscando uma nova participação na fase de grupos do torneio. Em seu último jogo, pelo Estadual, a equipe treinada por Rogério Ceni ficou no 2 a 2 contra a Jacuipense.

continua após a publicidade

Assim, o Bahia de Rogério Ceni está escalado com o seguinte 11 inicial: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Erick; Kike Olivera, Willian José e Ademir.

➡️ Aposte na vitória do Bahia na Libertadores!

Do outro lado, o O'Higgins de Lucas Bovaglio vai para o duelo nesta noite com o seguinte time: Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Pavez; Ogaz, González, Bryan Rabello, Leiva e Martin Sarrafiore; Castillo.

continua após a publicidade

➡️ O'Higgins x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

FICHA TÉCNICA
O'HIGGINS X BAHIA
COPA LIBERTADORES – SEGUNDA FASE (JOGO DE IDA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Estádio El Teniente, em Rancagua (Chile);
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming);
🟨 Árbitro: Alberto Feres (URU);
🚩 Assistentes: Andres Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU);
🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU).

ESCALAÇÕES

O'HIGGINS: Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Pavez; Ogaz, González, Bryan Rabello, Leiva e Martin Sarrafiore; Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.

BAHIA: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Erick; Kike Olivera, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias