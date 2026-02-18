Treinador do Sevilla é suspenso por sete jogos na Espanha; entenda

O Comitê de Competição da Espanha suspendeu o técnico Matías Almeyda, do Sevilla, por sete partidas após a expulsão na partida contra o Alavés. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (18). O clube espanhol, que apresentou alegações, já previa uma punição severa em razão do conteúdo do relatório arbitral e da repercussão do caso no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán. O time informou que pretende recorrer a todas as instâncias para tentar reduzir a suspensão.

De acordo com a deliberação, Almeyda foi punido com dois jogos por protestos ao árbitro, um por não se dirigir ao vestiário após a expulsão, três por atitudes reiteradas de menosprezo ou desconsideração aos árbitros e um por conduta contrária à boa ordem.

Com a sanção, o treinador não poderá permanecer no banco de reservas em um momento decisivo de La Liga para o Sevilla, a começar pelo próximo compromisso, em Getafe, na disputa pela permanência na primeira divisão. Esta é a segunda expulsão de Almeyda na temporada, visto que também foi punido contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, na última partida de 2025.

A expulsão do treinador, o confronto com o árbitro, a segunda advertência a Juanlu — que deixou o Sevilla com um jogador a menos desde os 16 minutos — e um possível pênalti sobre Agoumé não assinalado nem pelo árbitro, nem pelo VAR motivaram reação do clube. O presidente José María del Nido Carrasco entrou em contato com os responsáveis pelo Comitê Técnico de Árbitros (CTA) para formalizar queixa sobre as arbitragens e solicitar unificação de critérios.

Matías Almeyda, técnico do Sevilla (Foto: FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Técnico do Sevilla pediu desculpas e questionou a decisão da arbitragem

— Primeiro, gostaria de pedir desculpas à torcida, à minha família, a todas as pessoas que sei que estão sempre comigo e atentas a como saio de cada partida e como me sinto pela minha reação ao ser expulso. É muito fácil me expulsar quando não falo. Vejo todos os jogos, todos os jogos, um milhão de reclamações, e nós não podemos falar. Eu não falei, não insultei. Quando te expulsam assim… perdi a cabeça porque perguntava ao árbitro por que me expulsou e ele nunca me disse o motivo.

