Adeus ao Brasil e xodó na Inglaterra: veja como foi o 2025 de Estêvão

No início de 2025, existiam muitas dúvidas em relação a Estêvão, que iria viver os últimos seis meses com a camisa do Palmeiras e se mudaria ao futebol europeu, após ser vendido ao Chelsea por 45 milhões de euros, em 2024. Os principais questionamentos eram se o jovem ia manter o nível de atuação que apresentou no Brasil na Europa, se iria ser emprestado pelo time inglês e se teria frequência na Seleção Brasileira. A resposta veio em campo, ao se tornar um dos principais jogadores de um dos maiores clubes do mundo e artilheiro da "Era Ancelotti". A seguir, o Lance! relembra o ano do brasileiro.

👋 Último ato no Palmeiras

Estêvão atuou em 14 de 16 jogos do Palmeiras do Campeonato Paulista, sendo titular em 11. Com cinco gols, sendo dois nas quartas de final contra o São Bernardo, o jovem ajudou o Palmeiras a chegar na decisão do torneio, contra o Corinthians. Porém, o Alviverde foi superado por 1 a 0 no agregado e amargou o vice-campeonato.

Na sequência, veio o Brasileirão, na qual Estêvão atuou em todos os jogos, sendo nove como titular. Sem marcar gols, contribuiu com três assistências. Sua despedida da torcida palmeirense foi contra o Sporting Cristal, pela Libertadores, em que fez gol e deu assistência na goleada do Palmeiras por 6 a 0. Na competição continental, marcou outras três vezes.

Estêvão em ação pelo Palmeiras no Mundial (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A última competição de Estêvão com a camisa do Palmeiras foi o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Titular em todos os jogos, o jovem atacante marcou apenas um gol, justamente contra o Chelsea, nas quartas de final. Marcar o futuro clube, com uma grande atuação, foi importante, principalmente para chamar a atenção dos futuros companheiros, técnicos e torcedores. Ao final do jogo, com vitória inglesa por 2 a 1, interagiu com Cole Palmer, astro dos Blues, além dos brasileiros João Pedro e Andrey Santos.

Estêvão deixou o Palmeiras após 83 jogos, 27 gols e 15 assistências. Apenas em 2025, foram 37 jogos, 12 gols e cinco assistências. Em títulos, o atacante conquistou o Brasileirão (2023) e o Campeonato Paulista (2024).

Estêvão disputou suas últimas partidas pelo Palmeiras no Mundial de Clubes. (Foto: Francois Nel/AFP)

🔵 Hello, Estêvão

Estêvão chegou ao Chelsea com concorrência de jogadores como Pedro Neto, Alejandro Garnacho, Jamie Gittens e, até mesmo, de Cole Palmer. Porém, já na pré-temporada, caiu nas graças da torcida ao marcar contra o Bayer Leverkusen, em Stamford Bridge, e afastou qualquer possibilidade de ser emprestado ao Strasbourg, clube satélite dos Blues.

Na Premier League, em duelo contra o West Ham, pela segunda rodada, deu assistência e foi eleito o melhor jogador da partida. Mesmo sem ser titular no elenco de Enzo Maresca, Estêvão era um dos xodós da torcida, que sempre o elogiaram nas redes sociais.

Estêvão foi eleito o melhor jogador da partida entre Chelsea e West Ham, pela Premier League (Foto: Divulgação/Chelsea FC)

O primeiro gol de Estêvão com a camisa do Chelsea veio em um momento inesquecível, no último lance contra o Liverpool. Após passe de Cucurella, o brasileiro apareceu na segunda trave para marcar o gol da vitória dos Blues e explodir o Stamford Bridge. Ainda sim, revesava a titularidade com Pedro Neto, com Enzo Maresca justificando o processo de adaptação do jovem em Londres.

— Estamos ajudando ele a se adaptar à Inglaterra. Na semana passada ele reclamou de estar muito frio. Semana passada ainda era outubro, então imagina em dezembro, ou janeiro. Ele precisa se adaptar. Ele está feliz, está indo super bem e com certeza é um jogador talentoso para esse clube — afirmou Maresca em entrevista realizada em novembro.

Estêvão é abraçado por Palmer após vitória do Chelsea sobre o Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

🟡🟢 Seleção Brasileira

Em março, Estêvão foi convocado por Dorival Junior para os compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias contra a Colômbia e Argentina, mas não saiu do banco de reservas. Já, após a contratação de Carlo Ancelotti, foi titular contra Equador e Chile, com um gol marcado no segundo duelo, e também entrou em campo contra a Bolívia.

Nas últimas duas Datas Fifa de 2025, Estêvão foi convocado mais uma vez. Em outubro, foi titular contra a Coreia do Sul, quando marcou dois gols na vitória por 5 a 0. Na partida seguinte, contra o Japão, o atacante teve apenas 15 minutos em campo, na derrota por 3 a 2. Nos últimos dois jogos do ano, marcou um gol em cada, na vitória por 2 a 0 sobre Senegal e no empate em 1 a 1 contra a Tunísia. Assim, com cinco gols, Estêvão é o artilheiro da Seleção Brasileira desde a chegada de Carlo Ancelotti.

Estêvão comemora gol com Bruno Guimaraes em Brasil x Senegal (Foto: Ian Kington / AFP)

🟰 Brilho contra o Barcelona e retorno ao banco

Em um dos jogos mais aguardados do Chelsea na Champions League, contra o Barcelona, Estêvão ganhou a titularidade. Na partida, os Blues derrotaram o Barça por 3 a 0, com golaço do atacante brasileiro.

Com o placar em 1 a 0 para o Chelsea, Andrey Santos interceptou o passe de Frenkie de Jong e rolou para Reece James. Na sequência, o jogador inglês passou para Estêvão, que partiu em velocidade para cima de Pau Cubarsí. O brasileiro driblou o defensor e finalizou com força e precisão para marcar um golaço em Stamford Bridge e abrir 2 a 0.

Veja o golaço de Estêvão

A titularidade seguiu contra Arsenal e Leeds, porém, após atuação abaixo na segunda partida, o brasileiro voltou ao banco, entrando apenas no segundo tempo. A ação de Enzo Maresca foi criticada pelos torcedores, que gostariam de ver a continuidade do brasileiro no time titular.

Na última partida do Chelsea no ano, no empate em 2 a 2 contra o Bournemouth, Estêvão voltou ao time titular. Na partida, sofreu pênalti convertido por Cole Palmer e criou chances de perigo. Mais uma vez, a atuação do atacante foi elogiada pela torcida. Ao fim de 2025, Estêvão encerra com 21 jogos, 5 gols e uma assistência com a camisa do Chelsea. No total do ano, foram 65 jogos, 22 gols e seis assistências.

Estêvão comemora gol marcado pelo Chelsea sobre o Liverpool (Foto: Divulgação/Chelsea)

