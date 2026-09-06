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Peitada de árbitro em Canobbio chama atenção na Europa: 'Nunca visto'

Lance durante Fluminense x Vasco chamou atenção na Espanha e em Portugal

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 09:55
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Zubeldía corre atrás de Canobbio para comemorar o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)
Zubeldía corre atrás de Canobbio para comemorar o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

A atuação do árbitro Davi Lacerda no clássico entre Fluminense e Vasco ganhou repercussão internacional após o juiz peitar o atacante Canobbio durante a partida. O episódio, ocorrido no primeiro tempo da vitória tricolor por 1 a 0, no Maracanã, foi destacado por veículos da Espanha e de Portugal.

O jornal espanhol As classificou a cena como algo "nunca visto" e chamou atenção para o momento em que o árbitro ficou frente a frente com o atacante uruguaio. A publicação também destacou que Hulk precisou intervir para separar os envolvidos.

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Já o português A Bola deu destaque às fortes críticas feitas por Hulk após o episódio. O veículo publicou o título: "Árbitro dá 'peitada' em jogador e Hulk não perdoa: 'Nunca tinha visto isto'".

Jornal A Bola repercute lance em Fluminense x Vasco
Jornal A Bola repercute lance em Fluminense x Vasco

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O que aconteceu com Canobbio?

A confusão aconteceu durante uma disputa entre Canobbio e Sosa, do Vasco. Na sequência do lance, o árbitro se aproximou do atacante tricolor para conter um princípio de discussão entre os jogadores, e peitou o jogador tricolor.

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A situação provocou reação imediata dos jogadores tricolores. No intervalo, Hulk criticou duramente a postura de Davi Lacerda e afirmou que nunca havia presenciado um árbitro tomar esse tipo de atitude com um jogador.

— Um jogo desse tamanho, um dos maiores clássicos do Brasil, não pode ter um árbitro que não tem personalidade. […] Ele dá uma peitada no Canobbio. Nunca vi isso no futebol, em lugar nenhum do mundo — afirmou Hulk a Globo.

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O atacante também contou que conversou diretamente com o árbitro sobre o episódio. Segundo Hulk, Davi Lacerda alegou que apenas havia ficado à frente de Canobbio.

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Fluminense vira a chave para as quartas da Libertadores

Apesar da polêmica envolvendo a arbitragem, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0, no Maracanã. Lucho Acosta marcou o gol do triunfo no segundo tempo, e garantiu três pontos importantes para o Tricolor no Campeonato Brasileiro.

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Com o resultado, o Fluminense chegou aos 45 pontos e ocupa a quarta colocação. O Vasco, por sua vez, segue com 25 pontos, na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Agora, o Tricolor deixa o Brasileirão de lado e volta suas atenções para a Libertadores. Na terça-feira (8), o Fluminense recebe o Platense, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental.

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