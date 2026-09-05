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Veja gols: com assistência de CR7, Ângelo diminui em Ittihad x Al-Nassr

Brasileiro desconta o placar no clássico saudita com grande passe do craque português

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 16:48
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Cristiano Ronaldo aponta para Ângelo, camisa 20, durante comemoração de gol pelo Al-Nassr
Cristiano Ronaldo e Ângelo comemoram gol do Al-Nassr (Foto: Reprodução/Instagram @alnassr)

No fechamento da 5ª rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr vai sendo derrotado pelo Al-Ittihad neste sábado (5), no King Abdullah Sports City. Após sair perdendo por 2 a 0, o atual campeão nacional descontou o placar com o atacante Ângelo, ex-Santos, com grande assistência de Cristiano Ronaldo. A partida segue 2 a 1 para o Ittihad, que assume virtualmente a quarta colocação com o resultado, a duas posições da equipe de CR7.

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Foi o Ittihad quem tomou as rédeas do confronto, com um doblete do centroavante George Ilenikhena. O atacante nigeriano inaugurou o placar logo aos quatro minutos de jogo, aproveitando o rebote de cabeça.

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O segundo gol saiu aos 22 minutos. Após lançamento do meio-campo, Ilenikhena concluiu de primeira com um "facão" e surpreendeu o goleiro, ampliando a vantagem dos donos da casa no clássico.

Veja os gols do Ittihad

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Ângelo recebeu passe de Mané pelo lado esquerdo e encontrou Cristiano Ronaldo fora da área, no meio de campo. O craque português lançou a bola de primeira e deixou o compatriota João Félix cara a cara com o goleiro, que defendeu o chute. O rebote sobrou para o atacante brasileiro, que, da entrada da grande área, diminuiu o prejuízo para o Al-Nassr.

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Veja o gol do Al-Nassr

Ângelo pula durante comemoração de gol marcado pelo Al-Nassr no Campeonato Saudita
Ângelo marca e desconta para o Al-Nassr contra o Ittihad (Foto: Reprodução/Instagram @alnassr)

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