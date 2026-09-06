Ex-São Paulo surpreende com golaço de trivela na MLS

Gonzalo Tapia começou sua trajetória pelo Columbus Crew em grande estilo. O atacante chileno, que foi emprestado pelo São Paulo ao clube da MLS, balançou as redes com um belo gol de trivela na vitória por 3 a 0 sobre o Colorado Rapids, neste sábado (5).

Tapia, porém, não foi o único jogador com passagem recente pelo futebol brasileiro a deixar sua marca na partida. Santi Rodríguez, que defendeu o Botafogo antes de retornar à MLS, também marcou para o Columbus Crew.

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GOOOL de Gonzalo Tapia 🇨🇱.



Recibe, controla y hace el remate cruzado con la derecha a favor de @ColumbusCrew. pic.twitter.com/K3hj2c4XE6 — MLS Español (@MLSes) September 6, 2026

Tapia é emprestado pelo São Paulo

O São Paulo acertou o empréstimo de Gonzalo Tapia ao Columbus Crew por uma temporada. O acordo prevê opção de compra fixada em US$ 1,5 milhão, valor equivalente a cerca de R$ 7,6 milhões pela cotação atual. Tapia perdeu espaço no elenco são-paulino com a chegada do técnico Dorival Júnior. O chileno era considerado o reserva imediato de Calleri, mas passou a ter menos oportunidades.

Mesmo diante do interesse de outros clubes, o atacante tinha a MLS como prioridade. A preferência pelo futebol dos Estados Unidos acabou contribuindo para o avanço das conversas com o Columbus Crew.

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Durante sua passagem pelo Tricolor, Tapia disputou 48 partidas, sendo titular em 23 delas. O atacante marcou oito gols. De acordo com dados do Sofascore, o chileno teve média de 0,2 passe decisivo por jogo, além de 1,2 finalização por partida, sendo 0,5 no alvo. Tapia também apresentou 50% de eficiência nos dribles, com média de 0,3 drible certo por jogo. O atacante ainda registrou 33% de conversão em grandes chances, 2,7 duelos ganhos e 1,4 falta sofrida por partida.

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Ex-Botafogo, Santi Rodríguez também marca

A estreia de Tapia pelo Columbus ganhou um ingrediente especial porque outro jogador com passagem recente pelo futebol brasileiro também deixou sua marca. Santi Rodríguez, ex-Botafogo, foi anunciado pelo Columbus Crew para retornar à MLS. O meia-atacante uruguaio assinou contrato com o clube até o fim da temporada 2029/30, com opção de renovação por mais um ano.

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Aos 26 anos, Santi deixou o Botafogo após uma temporada e meia. Contratado em fevereiro de 2025 para ocupar um papel importante na criação das jogadas, o uruguaio disputou 58 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e seis assistências.

Santi Rodríguez volta ao futebol dos Estados Unidos

Antes de defender o Botafogo, Santi Rodríguez já havia construído uma trajetória na MLS pelo New York City FC. Pelo clube, disputou 144 partidas, marcou 34 gols e deu 39 assistências em todas as competições. O uruguaio também fez parte do elenco campeão da MLS Cup de 2021 e da Campeones Cup de 2022.

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Santi Rodríguez chegou ao Columbus Crew (Foto: Divulgação)

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