Marcão exalta dupla do Fluminense e explica ausência de Thiago Silva

Marcão explicou a ausência de Thiago Silva na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Vasco, neste sábado (5), no Maracanã. Segundo o treinador, o zagueiro sentiu um incômodo no joelho e foi preservado pensando no confronto contra o Platense, na terça-feira (8), pela Libertadores.

Na coletiva após o clássico, Marcão afirmou que Thiago queria atuar, mas a curta distância entre as partidas pesou na decisão da comissão técnica.

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— O Thiago queria muito estar dentro, mas ele sentiu um incômodo no joelho. Esse espaço de sábado para terça é muito curto e a gente não pode correr risco, então optamos por preservá-lo para que terça ele possa estar limpo, 100% para fazer uma grande partida.

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Sem o capitão, o Fluminense foi a campo com Ignácio e Julián Millán na defesa. Marcão elogiou a atuação da dupla e reforçou a confiança nas opções do elenco.

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— Mas a confiança no grupo é muito grande. Ignácio e Millán fizeram uma grande partida. Quando não puder contar com ele, a gente vai usar os meninos que estão dispostos, trabalhando muito.

Time do Fluminense antes de enfrentar o Vasco (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Outras respostas do técnico do Fluminense

Jogadores que vem do banco sendo decisivos

- Isso a gente tem valorizado muito. No treinamento a gente procura valorizar todo mundo, deixa todo mundo em condições, preparado. Nem sempre os que começam o jogo resolvem. Eles têm entrado concentrados, focados. É grupo, coletividade, organização, amizade e é assim que a gente vai levar para terça-feira e para a sequência dos campeonatos do Fluminense.

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Fim do jejum em clássicos

- O clássico, para ser jogado, tem que ser dessa maneira. A posse ia mudar, em algum momoento o Vasco ia comandar o jogo, o Fluminense também. O adversário vem em um grande momento. A gente passou para os nossos jogadores, que na hora do momento fosse do Vasco a gente tem que saber se defender, sofrendo, e foi o que aconteceu no começo do jogo. Eles souberam se defender e na hora que tiveram a oportunidade de atacar, concluir em gol, isso aconteceu. Jogo grande, decisivo. Importante para que na terça-feira o torcedor estejam com esses guerreiros.

'Sumiço' de Savarino

- Mais um grande jogador. A gente vai avaliando conforme as partidas. Nesse jogo, por ter colocado o Arana, precisa de um jogador para uma função mais tática, como da outra vez a gente optou pelo Riquelme. Ele está treinando, e vamos colocá-lo por dentro ou pelo lado. A gente conta muito com ele.

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Pressão do Vasco

- Dito por vocês e avaliação interna todas as vezes que a gente enfrentou essa equipe do Vasco, a gente sabia que eles viriam num tom a mais, mais agressivo. Eles acham que ganham assim do Fluminense. A gente teve que ter um equilíbrio, jogar forte, jogar igual, agressivo. A gente entendeu no intervalo que o jogo não é esse. A gente tinha que ser agressivo sem a bola, mas fazer nosso jogo sem a bola. Voltamos mais equilibrados, mais organizados, e conseguimos fazer nossas jogadas. Só tenho a agradecer a esses guerreiros que entregaram tudo. Nossa torcida acreditou. Quando eles estão com essa sintonia, é muito difícil para nossa equipe ser batida. Esperamos levar isso para terça-feira.

*Matéria em atualização*

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