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Análise: banco decisivo vira arma do Fluminense com Marcão

Cinco dos dez gols marcados pelo Tricolor com o treinador foram feitos por jogadores que começaram entre os reservas

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
06/09/2026 06:00
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Lucho Acosta celebra goll marcado contra o Vasco
Lucho Acosta celebra gol marcado contra o Vasco (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

O gol de Lucho Acosta na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco manteve uma característica que vem acompanhando o Fluminense desde a chegada de Marcão. Dos dez gols marcados pelo Tricolor nos cinco jogos sob o comando do treinador, cinco foram feitos por jogadores que começaram no banco.

Os reservas balançaram as redes em quatro das cinco partidas de Marcão. A sequência começou na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras. Kevin Serna entrou no segundo tempo e empatou o jogo aos 39 minutos, enquanto Germán Cano, também acionado durante a etapa final, marcou nos acréscimos o gol da virada.

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➡️Lucho Acosta celebra gol decisivo pelo Fluminense: 'Estava esperando'

Contra o Independiente Rivadavia, Serna entrou durante o segundo tempo e abriu o placar no empate por 1 a 1 que terminou com a classificação tricolor nos pênaltis. Diante do Remo, novamente saiu do banco e marcou o segundo gol na vitória por 2 a 1.

Lucho repete roteiro no clássico entre Fluminense e Vasco

Ganso iniciou a partida contra o Vasco, mas deu lugar a Lucho Acosta no segundo tempo. Pouco depois de entrar, o argentino aproveitou cruzamento de Soteldo e marcou aos 15 minutos o gol que decidiu o confronto no Maracanã.

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Na coletiva após o clássico entre Fluminense e Vasco, o treinador afirmou que o trabalho durante a semana busca deixar todo o elenco preparado para ser utilizado.

— Isso a gente tem valorizado muito. No treinamento, a gente procura valorizar todo mundo, deixa todo mundo em condições, preparado. Nem sempre os que começam o jogo resolvem. Eles têm entrado concentrados, focados. É grupo, coletividade, organização, amizade, e é assim que a gente vai levar para terça-feira e para a sequência dos campeonatos do Fluminense.

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O Fluminense chega às quartas de final da Libertadores invicto nos cinco jogos de Marcão, com três vitórias e dois empates. Contra o Platense, na terça-feira (8), o treinador deve ter a volta de Thiago Silva, que foi preservado.

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Lucho comemora gol do Fluminense sobre o Vasco
Lucho comemora gol do Fluminense sobre o Vasco (Foto: Marina Garcia/Fluminense)
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