Altamente questionado pela torcida e pela imprensa, com 15 jogos nas costas sem marcar gols pelo Real Madrid, Vinicius Júnior vive seu pior momento na carreira. E justamente em ano de Copa do Mundo. Conflitos com o treinador, disputa de ego no vestiário, lesões e um caso de amor que parou a internet. Afinal, o que está acontecendo com Vini Júnior?

O brasileiro jogou 1.850 minutos pelo Madrid na temporada 25/26, com 5 gols marcados e 7 assistências, com uma média de 3.2 finalizações por jogo. Na frieza dos números, a temporada de Vini não é tão ruim assim. Ele é o segundo garçom do time e o segundo artilheiro. Será que isso é muito pouco mesmo?

Vini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

Acabou a paciência da torcida

Em primeiro plano, vimos a um Vini Júnior assumindo para si uma briga contra um sistema e uma cultura racista, montada de forma estrutural em um país que cultiva o racismo como diferencial social há séculos. Inclusive, a torcida do Real Madrid é conhecida pelo seu histórico de flerte com o fascismo. Então, era de se esperar que o torcedor merengue não apoiasse 100% as lutas de Vini contra o racismo. Inclusive, era de se esperar que essas lutas gerassem mais antipatia da torcida com ele.

E de fato, aconteceu assim. Torcedores e jornalistas identificados com o Real Madrid, começaram a criticar com mais peso cada erro, cada gol perdido, cada finalização para fora. O peso da crítica com Vini era bem mais pesado que com outros jogadores negros que erravam tanto ou mais que ele.

Após ser substituído na vitória do Madrid contra o Betis no domingo passado, Vini teve que escutar uma imensa vaia da sua torcida no Bernabéu. Claramente, acabou a paciência do torcedor, e a imprensa já dá como certa sua saída do clube na próxima janela.

Deixa o homem se apaixonar

Na Espanha, houve fortes críticas quando Vini tirou da capa do seu perfil no Instagram uma foto com a camisa do Real Madrid para colocar uma com a camisa da Seleção. Assim como também há especulações infelizes que o novo relacionamento do atacante com a influencer Virginia Fonseca o tem afastado do seu melhor condicionamento.

Vini Jr e Virgínia oficializam relacionamento (Foto: Reprodução)

Particularmente, acho essa reação da torcida e da imprensa espanhola totalmente ridícula. Por não dizer, machista e racista ao mesmo tempo. Afinal, se trata de um homem preto retinto namorando uma branca loira. Aparentemente, Vini largou a vida de solteiro para amadurecer e focar em um relacionamento com uma mulher de sucesso, que é mãe de 3 crianças. Sua vida mudou, seu comportamento fora de campo também mudou.

É transparente que não há mais clima para Vinícius Júnior no Real Madrid, e inclusive há especulações de interesse do Chelsea por ele. Sua saída é iminente. E digo mais: vai fazer um bem danado pra ele. O que está acontecendo com Vini Júnior? Ele não merece essa torcida que não o apoia em coisas que vão além de gols e assistências. Coisas que formam os valores de um ser humano. E Vini é mais do que só um jogador de futebol. Ele é um símbolo disso tudo.

