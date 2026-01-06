menu hamburguer
Fora de Campo

TV espanhola expõe irritação de Vini Jr com titular do Real Madrid: 'Impossível'

Brasileiro reclamou do atleta com o técnico Xabi Alonso

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
09:21
Vini Jr conversa com Xabi Alonso durante jogo entre Liverpool e Real Madrid, pela Champions League
imagem cameraVini Jr em conversa com o técnico Xabi Alonso durante jogo do Real Madrid (Foto: Paul Ellis/AFP)
O Real Madrid goleou o Real Betis por 5 a 1, no último domingo (4), no Santiago Bernabéu, pela 18ª rodada da La Liga. Na ocasião, o programa "El Día Después", do TV espanhola "Movistar Plus+", flagrou um momento de incômodo de Vini Jr com o atacante Gonzalo García.

O brasileiro foi registrado reclamando com o técnico Xabi Alonso do jovem jogador espanhol. Na leitura labial da cena, disponibilizada pelo programa, Vini pede ao treinador que fale para Gonzalo García tocar mais a bola.

— Assim é impossível. É f***. Eles têm que tocar a bola. Aqui todo mundo quer driblar e depois eu que sou vaiado. Fala para o Gonzalo que ele tem que passar uma. Não toda vez, mas pelo menos uma — disse o brasileiro.

Em campo, Gonzalo García foi o destaque da vitória do Real Madrid ao marcar um hat-trick. O zagueiro Asencio e o lateral Fran García completaram o placar. Cucho Hernandéz foi o responsável pelo gol de honra do Real Betis. Veja como foi a partida com mais detalhes abaixo:

Como foi Real Madrid x Real Betis?

A partida começou com superioridade do Real Madrid, que, logo aos 20 minutos, abriu o placar. Em cobrança de falta pelo lado esquerdo, próximo da bandeirinha de escanteio, Rodrygo cruzou para área e Gonzalo García apareceu na segunda trave para cabecear e marcar pela primeira vez na competição. Logo na sequência, Antony teve a chance de empatar, mas finalizou para fora.

No decorrer da primeira etapa, o Real Madrid não conseguiu atacar com muito ímpeto. Além disso, viu o Betis se aproximar com perigo, em cobranças de escanteio e toques dentro da área merengue, que a defesa afastou.

Após o intervalo, o Betis teve chance clara com Cucho Hernández, mas o atacante colombiano não conseguiu finalizar e foi desarmado por Rüdiger. Na sequência da jogada, Federico Valverde lançou para Gonzalo García, que dominou de peito e, sem deixar a bola cair no chão, finalizou de fora da área para marcar golaço e ampliar a vantagem do Real Madrid na partida. Cinco minutos depois, em cobrança de escanteio de Rodrygo, Raúl Asencio apareceu livre na área e abriu 3 a 0 aos Merengues.

Aos 21 minutos, o Betis conseguiu diminuir a desvantagem com Cucho Hernández. O colombiano foi lançado por Aitor Ruibal, aproveitou falha de Asencio, driblou Courtois e marcou belo gol no Bernabéu. Com o gol, os Beticos se animaram e exigiram duas grandes defesas do goleiro belga, incluindo Antony, em finalização dentro da área.

Com o Real Madrid se estabilizando na defesa, a equipe voltou a ocupar mais ao ataque. Aos 37 minutos, Rüdiger lançou para Arda Güler, que dominou perto da linha de fundo e cruzou rasteiro para Gonzalo García. O atacante espanhol finalizou de letra e marcou seu terceiro gol no jogo, o quarto dos Merengues na partida. Já nos acréscimos, para dar números finais a partida, Fran Garcia pegou de primeira em cruzamento de Valverde para concretizar o 5 a 1.

Com três gols de Gonzalo García, o Real Madrid venceu o Betis por 5 a 1, em La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Com três gols de Gonzalo García, o Real Madrid venceu o Betis por 5 a 1, em La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

