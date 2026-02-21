Time de Fred arranca empata com Fluminense nos últimos minutos do jogo em reencontro
Ídolo do Tricolor fez estreia no Fortaleza sub-20
O Fluminense iniciou sua trajetória no Campeonato Brasileiro Sub-20 com empate em 2 a 2 diante do Fortaleza, neste sábado (21), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. A partida marcou o reencontro com Fred, ídolo tricolor, que fez sua estreia como treinador da equipe cearense na categoria. William Lopes e Wesley Natã balançaram as redes pelo time das Laranjeiras. O Leão arrancou um empate nos últimos minutos do confronto.
Após o encerramento da partida, Fred foi homenageado pelo Tricolor. O diretor executivo Paulo Angioni, ao lado do coordenador metodológico Marcos Jorand, entregou ao ex-camisa 9 uma camisa personalizada com seu nome e o número histórico que marcou sua trajetória no clube. Fred deixou recentemente o comando do Sub-17 do Fortaleza para assumir o Sub-20.
Foi o Fortaleza quem abriu o placar aos 23 minutos. O empate tricolor veio aos 20 minutos. Após levantamento de Naarã Lucas, William Lopes subiu bem e, de cabeça, encobriu o goleiro. A virada saiu aos 38 minutos. Depois de bola alçada na área e falha na tentativa de afastar, Vagno escorregou em uma poça d'água, mas Wesley Natã aproveitou a sobra e completou para o fundo da rede. A virada saiu aos 38 minutos. Depois de bola alçada na área e falha na tentativa de afastar, Vagno escorregou em uma poça d'água, mas Wesley Natã aproveitou a sobra e completou para o fundo da rede.
O Fluminense sub-20 contou com reforços de jogadores já integrados ao elenco profissional. Riquelme Felipe, Júlio Fidelis, Wesley Natã, Keven Samuel e Gustavo Félix. A presença do quinteto faz parte da estratégia de ajuste no elenco profissional. Matheus Reis seguiu integrado ao grupo principal. Fidelis foi o capitão do time, enquanto Wesley Natã balançou as redes.
No ano passado, Fred conquistou seu primeiro título como treinador ao comandar o Fortaleza na campanha da Supercopa Capital Sub-17 de 2025. Na decisão, o clube cearense venceu o Palmeiras nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar.
Fluminense x Vasco na semifinal do Carioca
O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.
📅 Datas e horários das semifinais
Fluminense x Vasco
- Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos
- Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã
Madureira x Flamengo
- Jogo de ida: 22/02 (domingo), 20h30 – Maracanã
- Jogo de volta: 02/03 (segunda-feira), 21h – Maracanã
