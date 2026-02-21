O Fluminense iniciou sua trajetória no Campeonato Brasileiro Sub-20 com empate em 2 a 2 diante do Fortaleza, neste sábado (21), no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. A partida marcou o reencontro com Fred, ídolo tricolor, que fez sua estreia como treinador da equipe cearense na categoria. William Lopes e Wesley Natã balançaram as redes pelo time das Laranjeiras. O Leão arrancou um empate nos últimos minutos do confronto.

Após o encerramento da partida, Fred foi homenageado pelo Tricolor. O diretor executivo Paulo Angioni, ao lado do coordenador metodológico Marcos Jorand, entregou ao ex-camisa 9 uma camisa personalizada com seu nome e o número histórico que marcou sua trajetória no clube. Fred deixou recentemente o comando do Sub-17 do Fortaleza para assumir o Sub-20.

Fred é homenageado pelo Fluminense (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

Foi o Fortaleza quem abriu o placar aos 23 minutos. O empate tricolor veio aos 20 minutos. Após levantamento de Naarã Lucas, William Lopes subiu bem e, de cabeça, encobriu o goleiro. A virada saiu aos 38 minutos. Depois de bola alçada na área e falha na tentativa de afastar, Vagno escorregou em uma poça d'água, mas Wesley Natã aproveitou a sobra e completou para o fundo da rede.

O Fluminense sub-20 contou com reforços de jogadores já integrados ao elenco profissional. Riquelme Felipe, Júlio Fidelis, Wesley Natã, Keven Samuel e Gustavo Félix. A presença do quinteto faz parte da estratégia de ajuste no elenco profissional. Matheus Reis seguiu integrado ao grupo principal. Fidelis foi o capitão do time, enquanto Wesley Natã balançou as redes.

No ano passado, Fred conquistou seu primeiro título como treinador ao comandar o Fortaleza na campanha da Supercopa Capital Sub-17 de 2025. Na decisão, o clube cearense venceu o Palmeiras nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar.

Júlio Fidelis como capitão em Fluminense x Fortaleza (Foto: Leonardo Brasil/ Fluminense FC)

Fluminense x Vasco na semifinal do Carioca

O primeiro confronto entre Fluminense e Vasco será no Nilton Santos porque o Maracanã receberá, no mesmo dia, Flamengo x Madureira, pela outra semifinal. A partida de volta do Tricolor está marcada para o dia 1º de março, às 18h, no Maracanã. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

📅 Datas e horários das semifinais

Fluminense x Vasco

1 . Jogo de ida: 22/02 (domingo), 18h – Nilton Santos 2 . Jogo de volta: 01/03 (domingo), 18h – Maracanã

Madureira x Flamengo