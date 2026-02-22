menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Arsenal vence clássico e mais; veja como foi a 27ª rodada da Premier League

Gunners seguem com quatro pontos de vantagem sobre o Manchester City no topo da tabela

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/02/2026
16:00
Pela Premier League, o Arsenal venceu o Tottenham por 3 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)
imagem cameraPela Premier League, o Arsenal venceu o Tottenham por 3 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Arsenal derrotou o Tottenham por 4 a 1, neste domingo (22), pela 27ª rodada da Premier League, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). Com dois gols de Eberechi Eze e de Viktor Gyökeres, os Gunners se recuperam do empate contra o Wolves e seguem com quatro pontos de vantagem sobre o Manchester City. Os Citizens derrotaram o Newcastle, no sábado (21), no Etihad Stadium, com dois gols de Nico O'Reilly.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A rodada se encerrará na segunda-feira (23), com o duelo entre Everton e Manchester United, às 17h (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING). A partida é importante em busca de vagas em competições europeias.

continua após a publicidade

Tottenham 1x4 Arsenal

No Tottenham Hotspur Stadium, o Arsenal superou os donos da casa por 3 a 1, em partida marcada pela superioridade dos líderes do campeonato. Mesmo com a estreia do treinador Igor Tudor no comando dos Spurs, Eberechi Eze abriu o placar aos 32 minutos, após bate-rebate na área. Porém, no minuto seguinte, após erro de Declan Rice, Kolo Muani igualou o placar aos mandantes.

No retorno do intervalo, Viktor Gyökeres finalizou de fora da área e marcou um golaço para retomar a liderança ao Arsenal. Poucos minutos depois, Kolo Muani chegou a empatar o clássico novamente, mas foi marcada falta do atacante francês sobre Gabriel Magalhães. Na marca dos 15 minutos, Eze apareceu de novo para aproveitar rebote da defesa do Tottenham e marcar o terceiro gol dos Gunners.

continua após a publicidade

Já nos acréscimos, o meio de campo do Arsenal recuperou a bola no campo de ataque e acionou Viktor Gyökeres, que conduziu na área e finalizou para marcar o quarto, que deu números finais a partida. Com o resultado, o Arsenal chegou a 61 pontos, quatro a mais que o Manchester City. Já o Tottenham é o 16º, com 29 pontos.

Pela Premier League, o Arsenal venceu o Tottenham por 3 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)
Pela Premier League, o Arsenal venceu o Tottenham por 3 a 1 (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Manchester City 2x1 Newcastle

Em Manchester, o City derrotou o Newcastle, no sábado (21), por 2 a 1. O primeiro gol do time da casa saiu aos 14 minutos, com Nico O'Reilly. A vantagem durou pouco, já, que aos 22 minutos, Lewis Hall, em finalização que contou com desvio no meio do caminho, igualou o placar aos Magpies. Porém, poucos lances depois, O'Reilly apareceu mais uma vez, com um chute da entrada da área para devolver a vantagem aos Citizens.

No segundo tempo, o Manchester City teve chances para liquidar o jogo, mas não aproveitou. Mesmo assim, conseguiram assegurar a vitória por 2 a 1.

Pela Premier League, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)
Pela Premier League, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 1 (Foto: Darren Staples / AFP)

Nottingham Forest 0x1 Liverpool

Na estreia de Vítor Pereira pelo Nottingham Forest na Premier League, o Liverpool venceu por 1 a 0 neste domingo (22), no City Ground. gol da vitória saiu apenas aos 52 minutos do segundo tempo, em uma jogada de lateral que terminou com Mac Allister empurrando a bola para o fundo da rede após cabeceio de Van Dijk.

O Nottingham, que contou com os brasileiros Murillo e Igor Jesus como titulares na estreia do técnico Vítor Pereira, ex-treinador de Flamengo e Corinthians, no comando da equipe no campeonato inglês, segue em situação delicada. Com 27 pontos, o Forest ocupa a 17ª colocação, com 27 pontos, apenas três à frente do West Ham, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Liverpool chegou aos 45 pontos e manteve-se próximo do grupo que disputa vaga nas competições europeias.

Jogadores do Liverpool comemorando o gol da equipe sobre o Nottingham Forest (Foto: Ben Stansall/AFP)
Jogadores do Liverpool comemorando o gol da equipe sobre o Nottingham Forest (Foto: Ben Stansall/AFP)

Chelsea 1x1 Burnley

O Chelsea empatou com o Burnley por 1 a 1 neste sábado (21), no Stamford Bridge, em uma partida marcada pelo desfalque de última hora de Estêvão. O atacante brasileiro sofreu uma lesão na coxa na véspera do jogo e não foi relacionado. João Pedro abriu o placar para os donos da casa aos quatro minutos, mas Flemming marcou nos acréscimos do segundo tempo e decretou o empate.

Apesar do tropeço, o Chelsea entrou no G-4 da Premier League. A equipe de Liam Rosenior chegou aos 45 pontos, ultrapassando o Manchester City e ocupando a quarta posição. O Burnley, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, mas emplaca o segundo jogo consecutivo sem derrota.

João Pedro - Chelsea
João Pedro comemora gol pelo Chelsea (Foto: Justin Tallis/AFP)

Outros resultados da Premier League

  1. (3º) Aston Villa 1x1 Leeds United (15º)
  2. (7º) Brentford 0x2 Brighton (14º)
  3. (18º) West Ham 0x0 Bournemouth (8º)
  4. (13º) Crystal Palace 1x0 Wolves (20º)
  5. (12º) Sunderland 1x3 Fulham (10º)

Segunda-feira (23)

  • (9º) Everton x Manchester United (5º)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias