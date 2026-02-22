Arsenal vence clássico e mais; veja como foi a 27ª rodada da Premier League
Gunners seguem com quatro pontos de vantagem sobre o Manchester City no topo da tabela
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal derrotou o Tottenham por 4 a 1, neste domingo (22), pela 27ª rodada da Premier League, no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING). Com dois gols de Eberechi Eze e de Viktor Gyökeres, os Gunners se recuperam do empate contra o Wolves e seguem com quatro pontos de vantagem sobre o Manchester City. Os Citizens derrotaram o Newcastle, no sábado (21), no Etihad Stadium, com dois gols de Nico O'Reilly.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Com gol nos acréscimos, Liverpool vence time de ex-Flamengo e Corinthians e se aproxima do G-4
Futebol Internacional22/02/2026
- Futebol Internacional
Astros da Premier League são vítimas de injúria racial após duelo entre Chelsea e Burnley
Futebol Internacional22/02/2026
- Onde Assistir
Everton x Manchester United: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Onde Assistir22/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A rodada se encerrará na segunda-feira (23), com o duelo entre Everton e Manchester United, às 17h (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING). A partida é importante em busca de vagas em competições europeias.
Tottenham 1x4 Arsenal
No Tottenham Hotspur Stadium, o Arsenal superou os donos da casa por 3 a 1, em partida marcada pela superioridade dos líderes do campeonato. Mesmo com a estreia do treinador Igor Tudor no comando dos Spurs, Eberechi Eze abriu o placar aos 32 minutos, após bate-rebate na área. Porém, no minuto seguinte, após erro de Declan Rice, Kolo Muani igualou o placar aos mandantes.
No retorno do intervalo, Viktor Gyökeres finalizou de fora da área e marcou um golaço para retomar a liderança ao Arsenal. Poucos minutos depois, Kolo Muani chegou a empatar o clássico novamente, mas foi marcada falta do atacante francês sobre Gabriel Magalhães. Na marca dos 15 minutos, Eze apareceu de novo para aproveitar rebote da defesa do Tottenham e marcar o terceiro gol dos Gunners.
Já nos acréscimos, o meio de campo do Arsenal recuperou a bola no campo de ataque e acionou Viktor Gyökeres, que conduziu na área e finalizou para marcar o quarto, que deu números finais a partida. Com o resultado, o Arsenal chegou a 61 pontos, quatro a mais que o Manchester City. Já o Tottenham é o 16º, com 29 pontos.
Manchester City 2x1 Newcastle
Em Manchester, o City derrotou o Newcastle, no sábado (21), por 2 a 1. O primeiro gol do time da casa saiu aos 14 minutos, com Nico O'Reilly. A vantagem durou pouco, já, que aos 22 minutos, Lewis Hall, em finalização que contou com desvio no meio do caminho, igualou o placar aos Magpies. Porém, poucos lances depois, O'Reilly apareceu mais uma vez, com um chute da entrada da área para devolver a vantagem aos Citizens.
No segundo tempo, o Manchester City teve chances para liquidar o jogo, mas não aproveitou. Mesmo assim, conseguiram assegurar a vitória por 2 a 1.
Nottingham Forest 0x1 Liverpool
Na estreia de Vítor Pereira pelo Nottingham Forest na Premier League, o Liverpool venceu por 1 a 0 neste domingo (22), no City Ground. gol da vitória saiu apenas aos 52 minutos do segundo tempo, em uma jogada de lateral que terminou com Mac Allister empurrando a bola para o fundo da rede após cabeceio de Van Dijk.
O Nottingham, que contou com os brasileiros Murillo e Igor Jesus como titulares na estreia do técnico Vítor Pereira, ex-treinador de Flamengo e Corinthians, no comando da equipe no campeonato inglês, segue em situação delicada. Com 27 pontos, o Forest ocupa a 17ª colocação, com 27 pontos, apenas três à frente do West Ham, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Liverpool chegou aos 45 pontos e manteve-se próximo do grupo que disputa vaga nas competições europeias.
Chelsea 1x1 Burnley
O Chelsea empatou com o Burnley por 1 a 1 neste sábado (21), no Stamford Bridge, em uma partida marcada pelo desfalque de última hora de Estêvão. O atacante brasileiro sofreu uma lesão na coxa na véspera do jogo e não foi relacionado. João Pedro abriu o placar para os donos da casa aos quatro minutos, mas Flemming marcou nos acréscimos do segundo tempo e decretou o empate.
Apesar do tropeço, o Chelsea entrou no G-4 da Premier League. A equipe de Liam Rosenior chegou aos 45 pontos, ultrapassando o Manchester City e ocupando a quarta posição. O Burnley, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, mas emplaca o segundo jogo consecutivo sem derrota.
Outros resultados da Premier League
- (3º) Aston Villa 1x1 Leeds United (15º)
- (7º) Brentford 0x2 Brighton (14º)
- (18º) West Ham 0x0 Bournemouth (8º)
- (13º) Crystal Palace 1x0 Wolves (20º)
- (12º) Sunderland 1x3 Fulham (10º)
Segunda-feira (23)
- (9º) Everton x Manchester United (5º)
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias