Fred enfrenta o Fluminense em estreia no novo cargo

Ídolo do Fluminense, Fred Guedes terá um reencontro especial neste sábado (21). Agora como treinador do Sub-20 do Fortaleza, o ex-atacante estreia no comando da categoria justamente contra o clube que marcou sua trajetória como jogador. Riquelme Felipe, Júlio Fidelis, Wesley Natã, Keven Samuel e Gustavo Félix estarão presentes no confronto.

Fred deixou recentemente o comando do Sub-17 do Fortaleza para assumir o Sub-20. A estreia já reserva um confronto simbólico. O ex-camisa 9 se aposentou em 2022, na vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Ceará, e construiu uma história marcante com a camisa tricolor.

— Recebi o convite para assumir a categoria sub-20 do Fortaleza e já vamos fazer nossa estreia no Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Quis o destino que o primeiro jogo fosse contra o Fluminense, o que faz desse um momento ainda mais especial pra mim. É um novo começo, com ainda mais exigência e responsabilidade na formação dos atletas. Seguimos trabalhando — escreveu.

Fluminense terá reforços

Do lado tricolor, o confronto também terá novidades. O Fluminense contará com reforços de jogadores já integrados ao elenco profissional para a estreia no Brasileiro da categoria. Riquelme Felipe, Júlio Fidelis, Wesley Natã, Keven Samuel e Gustavo Félix. A presença do quinteto faz parte da estratégia de ajuste no elenco profissional. Matheus Reis segue integrado ao grupo principal.

No ano passado, Fred conquistou seu primeiro título como treinador ao comandar o Fortaleza na campanha da Supercopa Capital Sub-17 de 2025. Na decisão, o clube cearense venceu o Palmeiras nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar. A partida entre Fluminense e Fortaleza é válida pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 será disputada às 15h (de Brasília), em Xerém.