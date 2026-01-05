Vini Jr no Chelsea? Entenda especulação de jornal inglês

O contrato de Vini Jr com o Real Madrid irá se encerrar em 2027 e, com negociações travadas com a diretoria merengue, o jogador é alvo de especulações para se transferir aos maiores clubes do mundo. Nesta segunda-feira (5), o jornal inglês "The Guardian" noticiou que o Chelsea estaria disposto a pagar 135 milhões de libras (cerca de R$ 990 milhões) para contratar o atacante brasileiro.

Segundo a reportagem, o interesse dos Blues apareceu, pois Vini 'não está nada feliz' na capital espanhola e ainda não chegou a um acordo para renovar seu contrato. Com a situação, o Real Madrid estaria disposto a negociar o atacante para evitar perdê-lo de graça em 18 meses.

Vini é perfil do Chelsea?

A especulação surpreende os torcedores, já que não é do perfil do Chelsea contratar jogadores consolidados e com super salários, que é o caso de Vini Jr. Nas últimas temporadas, os Blues se destacaram por contratar apenas jovens jogadores (abaixo de 23 anos), com salários baixos e que buscam se consolidar no futebol europeu.

Na primeira janela dos novos proprietários dos Blues, a diretoria deu carta-branca para Thomas Tuchel escolher as contratações, que não deu muito certo. A partir da demissão do alemão, em 2022, os dirigentes do Chelsea tomaram o controle das negociações e moldaram o perfil de contratação do clube nas que são atualmente.

Todd Boehly, dono do Chelsea. (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Em janelas passadas, negociações dos Blues falharam justamente por entraves salariais, como o caso de Xavi Simons, Michael Olise e Victor Osimhen. Em todos, os jogadores chegariam sendo um dos cinco maiores salários do elenco, algo que a diretoria londrina evita com os recém-chegados.

Atualmente, o maior salário do clube é de Raheem Sterling, com 325 mil libras semanais, contratado no início do projeto por pedido de Thomas Tuchel, mas o atacante está fora dos planos do clube e não atua desde maio de 2024. Fora ele, o jogador que mais recebe, e que chegou ao clube após a aquisição da BlueCo, é Enzo Fernández, com 180 mil libras por semana. Na época, o meia argentino era o nono maior salário do elenco.

Do outro lado, Vini Jr recebe 424 mil libras por semana, quase o dobro de Reece James — maior salário do Chelsea, com 250 mil libras por semana. O lateral-direito é revelado pelo clube, atual capitão e uma das referências do atual elenco.

Reece James disputa bola com Murilo em Nottingham Forest x Chelsea (Foto: Ben Stansall/AFP)

Mudança de postura?

Com resultados irregulares, demissões de treinadores e jogadores contestados, a diretoria do Chelsea vem sofrendo críticas dos torcedores pelo perfil de contratação. A investida em Vini Jr pode significar uma mudança de rumo dos diretores, principalmente em busca de aprovação da torcida e se tornar um verdadeiro candidato ao título da Premier League, título que não conquista desde 2016/17.

Caso se transfira ao Chelsea pela quantia de 135 milhões de libras, Vini se tornaria a contratação mais cara da história do clube. Hoje, o recorde pertence a Enzo Fernández, contratado por 120 milhões de euros, junto ao Benfica.

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra a Juventus, pela Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

